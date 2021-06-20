Türkiye grupta kaçıncı sırada, elendi mi? EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu sıralaması!

Türkiye, EURO 2020 A Grubu ilk maçında İtalya'ya 3-0; ikinci maçta ise Galler'e 2-0 yenildi. A Milli Futbol Takımımız, A Grubu son maçında ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Tamam ya da devam maçı olma özelliği taşıyan İsviçre maçı, gruptaki en kilit maçımız olarak görülüyor. Bu noktada, Türkiye puan durumu ve Türkiye grupta kaçıncı sırada konusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA VE ELENDİ Mİ? İŞTE A GRUBU CANLI PUAN DURUMU

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri arasında İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Milliler, gruptaki son maçına İsviçre karşısında bu akşam çıkacak. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye elendi mi ve grupta kaçıncı sırada?

İşte, EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu ve diğer detaylar