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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:18 Son Güncelleme: 20.6.2021 11:19

Türkiye grupta kaçıncı sırada, elendi mi? EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu sıralaması!

Türkiye grupta kaçıncı sırada, elendi mi? EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu sıralaması!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'de gruptaki son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen Milliler, ikinci karşılaşmada ise Galler'e 2-0 mağlup oldu. Milliler, EURO 2020'de A Grubu'nda bulunuyor. Millilerimiz, son maçında ise İsviçre karşısında tamam ya da devam maçı oynayacak. Bu noktada, ve konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, merak ediliyor. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu

Türkiye, EURO 2020 A Grubu ilk maçında İtalya'ya 3-0; ikinci maçta ise Galler'e 2-0 yenildi. A Milli Futbol Takımımız, A Grubu son maçında ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Tamam ya da devam maçı olma özelliği taşıyan İsviçre maçı, gruptaki en kilit maçımız olarak görülüyor. Bu noktada, ve Türkiye grupta kaçıncı sırada konusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA VE ELENDİ Mİ? İŞTE A GRUBU CANLI PUAN DURUMU

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri arasında İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Milliler, gruptaki son maçına İsviçre karşısında bu akşam çıkacak. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? ve grupta kaçıncı sırada?

İşte, EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu ve diğer detaylar

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri şu takımlar;

  • İtalya
  • Galler
  • İsviçre

EURO 2020 TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçına 11 Haziran'da İtalya karşısında çıkacak. A Grubu diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? İŞTE O İHTİMALLER

Öncelikle İsviçre'yi farklı yenmemiz gerekiyor. Sonra gözümüzü D Grubu'na çevireceğiz ve 1'er puanlı İskoçya ile Hırvatistan'ın aralarında oynayacakları son maçta berabere kalmasını bekleyeceğiz.

Türkiye grupta kaçıncı sırada ve kaç puan? EURO 2020 Türkiye puan durumu nasıl, son maç kimle oynayacak?

A GRUBU PUAN DURUMU EURO 2020

Puan durumu sıralaması, maçlar oynandıktan sonra güncellenecektir.

  1. İtalya - 6 Puan
  2. Galler - 4 Puan
  3. İsviçre - 1 puan
  4. Türkiye - 0 puan

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Türkiye grupta kaçıncı sırada, elendi mi? EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu sıralaması!
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