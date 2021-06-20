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Giriş Tarihi: 20.6.2021 17:27

- maçı öncesi sokakları Mehter Marşı ile inledi

İHA
Türkiye - İsviçre maçı öncesi Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi

A Milli Futbol Takımımız, 'de son maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde 'de Mehter Marşlı geçit töreni düzenlendi.

A Grubu maçına ev sahipliği yapacak 'de Mehter Marşlı geçit töreni düzenlendi.

'ın başkenti Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam TSİ 19.00'da oynanacak - İsviçre Euro 2020 A Grubu maçında 'nı desteklemek için Bakü'de bulunan Türk futbolseverler maçı sabırsızlıkla beklerken, başkent sokakları Mehter Marşı ile inledi.

Maçın başlamasına saatler kala Bakü'de en işlek caddelerinden biri olan Fevvareler Meydanı'nda Mehter Marşı eşliğinde düzenlenen yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu.

Yürüyüşe Türkiye, İsviçre ve Galler milli takımlarını temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı. Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu.

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Türkiye - İsviçre maçı öncesi Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi
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