Fransa elendi Rabiot'un annesi tribünleri karıştırdı! Mbappe ve Pogba'nın ailesine şok saldırı

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... EURO 2020'nin en büyük favorisi olan son dünya şampiyonu Fransa, son 16 turunda İsviçre'ye elendi. 3-1 önde olmasına rağmen peş peşe yediği gollerle mücadelenin 3-3 sonuçlanmasına engel olamayan Fransız futbolcular, penaltı atışları sonunda turnuvanın dışında kaldı.
Fransa'nın kaybettiği karşılaşmayla ilgili yankılar devam ederken, Fransız basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre yıldız futbolcu Adrien Rabiot'un annesi, takım arkadaşları olan Mbappe ve Pogba'nın ailesine saldırdı.
Veronique Rabiot'un hem yenilen üçüncü golden sonra hem de penaltı atışlarının ardından tribünleri karıştırdığı ifade edildi.
Karşılaşmanın son 10 dakikasında 3-1 önde giren Fransa, 81 ve 90. dakikalarda İsviçre'nin gollerine engel olamadı ve normal süre 3-3 sona erdi.
Veronique Rabiot, İsviçre'nin Gavranovic'le bulduğu beraberlik golünde Pogba'yı suçladı ve yıldız oyuncunun ailesine sözlü saldırıda bulundu. İki oyuncunun aileleri arasında tartışma yaşanırken, tribündekiler araya girdi ve ortalığı sakinleştirdi.
Veronique Rabiot, penaltı atışlarının ardından ise Mbappe'nin ailesini hedef aldı. Fransa'nın kullandığı son penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Mbappe, takımının son 16 turunda turnuvaya veda etmesine sebep oldu.
Rabiot'un annesi elenmenin üzüntüsünü yaşarken, Mbappe'nin babasına sözlü saldırıda bulundu. Veronique Rabiot, Mbappe'nin babasına, "Oğlunun bu kadar kibirli olması hiç iyi değil." sözleriyle saldırdı.
Turnuvada gol atamayan ve İsviçre karşısında penaltıyı kaçıran Mbappe, büyük eleştiriler aldı.
Fransa'nın İsviçre'ye kaybettiği karşılaşmanın son dakikalarında Rabiot ile Pogba arasında tartışma yaşanmıştı.
Üçüncü golün ardından tartışan iki yıldızı, deneyimli teknik adam Didier Deschamps sakinleştirmişti.