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Giriş Tarihi: 5.7.2021 11:18

Son dakika: PSG transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

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Son dakika: PSG transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

Son dakika... EURO 2020'nin bitimine sayılı günler kala Avrupa'da gözler yeniden transfer piyasasına çevrildi. Avrupa'nın önemli yıldızları yeni takımlarına imza atmaya hazırlanıyor. Son yılların transferde en etkili takımı olan PSG, 3 yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıklamaya hazırlanıyor. Temmuz ayında PSG'den peş peşe transfer bombaları gelecek. Real Madrid'le yollarını ayıran Ramos, Milan'la sözleşmesi sona eren Gianluigi Donnarumma ve Inter'in yıldızı Achraf Hakimi, Fransız devine imza atacak.

Son dakika... Fransız devi PSG, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için her yıl kadrosuna önemli yıldızlar katan Paris ekibi, bu yaza da damga vuracak hamleler yaptı. Temmuz ayı içinde 3 yıldızın transferi duyurulacak.

Real Madrid ile olan sözleşmesi bittikten sonra takıma veda eden Ramos, PSG'nin savunmasının yeni lideri olacak.

Milan'la kontratı sona eren genç İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma da PSG'ye imza atacak. Yıldızlar karması, Milano şehrinde Inter forması giyen Achraf Hakimi'yi de renklerine bağlayacak.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, PSG'nin temmuz ayında 3 yıldızı açıklayacağını ifade ederken, Ramos'un 2 yıllık sözleşmeye imza atacağını ifade etti.

Romano'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Hakimi ve Donnarumma ise 2026 yılına kadar PSG'ye imza atacak.

Chelsea'ye imza atan Thiago Silva'nın boşluğunu dolduracak olan Ramos, savunma bölgesinde; Presnel Kimpembe, Abdou Diallo ve Thilo Kehrer'e de liderlik edecek.

22 yaşındaki eldiven Gianluigi Donnarumma ise kaleyi devralacak. Achraf Hakimi de ilk 11'in değişilmez ismi olacak.

Öte yandan PSG, Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum'u da serbest transfer olarak kadrosuna katmıştı.

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