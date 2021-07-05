Son dakika: PSG transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

Son dakika... Fransız devi PSG, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için her yıl kadrosuna önemli yıldızlar katan Paris ekibi, bu yaza da damga vuracak hamleler yaptı. Temmuz ayı içinde 3 yıldızın transferi duyurulacak.
Real Madrid ile olan sözleşmesi bittikten sonra takıma veda eden Ramos, PSG'nin savunmasının yeni lideri olacak.
Milan'la kontratı sona eren genç İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma da PSG'ye imza atacak. Yıldızlar karması, Milano şehrinde Inter forması giyen Achraf Hakimi'yi de renklerine bağlayacak.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, PSG'nin temmuz ayında 3 yıldızı açıklayacağını ifade ederken, Ramos'un 2 yıllık sözleşmeye imza atacağını ifade etti.
Romano'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Hakimi ve Donnarumma ise 2026 yılına kadar PSG'ye imza atacak.
Chelsea'ye imza atan Thiago Silva'nın boşluğunu dolduracak olan Ramos, savunma bölgesinde; Presnel Kimpembe, Abdou Diallo ve Thilo Kehrer'e de liderlik edecek.
22 yaşındaki eldiven Gianluigi Donnarumma ise kaleyi devralacak. Achraf Hakimi de ilk 11'in değişilmez ismi olacak.
Öte yandan PSG, Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum'u da serbest transfer olarak kadrosuna katmıştı.