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Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:41 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:57

Son dakika: İngiltere-Danimarka maçına damga vurdu! O taraftar aranıyor! 'Ömür boyu men'

Hüseyin Ekici
Son dakika: İngiltere-Danimarka maçına damga vurdu! O taraftar aranıyor! 'Ömür boyu men'

Son dakika... EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka, finalde İtalya'nın rakibi olmak için karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren zorlu maçın uzatma dakikalarından İngilizlere zaferi getiren gol Harry Kane'den geldi. Çok tartışılan penaltı kararının ardından topun başına geçen Kane, skoru 2-1'e getirdi. Müsabakayı İngiltere 2-1 kazanarak finale çıkarken, karşılaşmanın ardından çarpıcı bir olay gündeme geldi. İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran o hareket ve detaylar...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... EURO 2020'de yarı final karşılaşmaları sona erdi ve finalistler belli oldu. İspanya'yı penaltı atışları sonunda deviren İtalya'nın finaldeki rakibi, Danimarka'yı uzatmalarda 2-1 yenen İngiltere oldu. İtalya ile İngiltere 11 Temmuz Pazar akşamı TSİ 22.00'de Wembley'de karşılaşacak ve Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.

Dün akşam yarı finalin ikinci maçında İngiltere ile Danimarka kozlarını paylaştı. Maçın 30. dakikasında Damsgaard'ın şahane serbest vuruş golü ile öne geçen Danimarka, 39. dakikada Kjaer'in kendi kalesine attığı golle büyük üzüntü yaşadı.

Müsabakanın 90 dakikası 1-1 sone erdi ve uzatma bölümüne geçildi. Karşılaşmanın 104. dakikasında Sterling yerde kaldı ve deneyimli hakem Danny Makkelie beyaz noktayı gösterdi.

VAR incelemesinin ardından karar onaylandı ve topun başına yıldız golcü Kane geçti. Deneyimli futbolcunun vuruşunu Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel kurtardı ancak dönen topu Kane tamamladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Büyük tartışmalara sebep olan penaltı kararının ardından gelen golle müsabakayı 2-1 kazanan İngilizler, finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir görüntü gündeme geldi. Bir İngiliz taraftarın, maçın yıldızı olan Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın yüzüne penaltı atışı öncesinde lazer tuttuğu ortaya çıktı.

İngiliz taraftara Twitter'da büyük tepkiler geldi. Gerek futbolcular gerekse taraftarlar, lazer tutan bu taraftarın bulunup futbol müsabakalarından ömür boyu men edilmesi gerektiği konusunda hem fikir oldu.

Kasper Schmeichel'ın gözüne lazer tutulmasının kalecinin motivasyonunu bozduğunu ifade eden sosyal medya kullanıcıları, yaşanan bu olayın İngiltere için 'korkunç' ve 'utanç verici' olduğunu ifade ettiler.

Danimarka'nın başarılı kalecisi Kasper Schmeichel, 8 kurtarış yaparak geceye damga vuran isim oldu ancak takımını finale taşıyamadı.

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Son dakika: İngiltere-Danimarka maçına damga vurdu! O taraftar aranıyor! 'Ömür boyu men'
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