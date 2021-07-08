Son dakika: İngiltere-Danimarka maçına damga vurdu! O taraftar aranıyor! 'Ömür boyu men'

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... EURO 2020'de yarı final karşılaşmaları sona erdi ve finalistler belli oldu. İspanya'yı penaltı atışları sonunda deviren İtalya'nın finaldeki rakibi, Danimarka'yı uzatmalarda 2-1 yenen İngiltere oldu. İtalya ile İngiltere 11 Temmuz Pazar akşamı TSİ 22.00'de Wembley'de karşılaşacak ve Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.