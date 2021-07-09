Son dakika: İngiltere'nin penaltısı çok tartışılmıştı! Flaş Boris Johnson iddiası...

Son dakika... 11 Temmuz Pazar akşamı TSİ 22.00'de EURO 2020 final müsabakası oynanacak. Dev finalde İngiltere ile İtalya, Wembley'de kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesinde İtalyan basını, İngiltere ile Danimarka arasında oynanan yarı final müsabakasına dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
EURO 2020 yarı final karşılaşmasında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren maçın 104. dakikasında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.
"AVRUPA SÜPER LİGİ'Nİ DAĞITAN JOHNSON'A HEDİYE"
İngiliz yıldız Sterling, ceza sahasında yerda kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
Danimarkalı oyuncuların yoğun itirazları arasında VAR kontrolü yapıldı ve karar değişmedi. Kane, topu filelere gönderdi ve takımını finale taşıdı. İtalya-İngiltere finali öncesinde ise çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Futbol camiasını ikiye bölen penaltı kararı için İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta tartışılacak bir yazı kaleme alındı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan iddia şu şekilde: "UEFA, nisan ayında 12 kulübün ortak bildirisiyle kurulan Avrupa Süper Ligi'nin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sert tutumuyla hayata geçirilmeden dağılmasına karşılık bir 'hediye' olarak İngiltere'yi finale taşıdı"
İtalyan basını, Danimarka maçında İngiltere'ye verilen penaltının, Avrupa Süper Ligi'ni dağıtan Boris Johnson'a bir teşekkür niteliği taşıdığını yazdı.
Çarpıcı yazının detaylarında ise Johnson'ın UEFA tarafından 'kurtarıcı' olarak görüldüğü ifadeleri yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü; Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Milan, Inter ve Atletico Madrid yayınladıkları bir bildiriyle Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı.
Tüm dünyadan gelen tepkiler çığ gibi büyürken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çağrısıyla 6 İngiliz kulübü peş peşe ligden çekildiklerini açıklamıştı. Avrupa Süper Ligi kurulmadan dağılmıştı.