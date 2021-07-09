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Giriş Tarihi: 9.7.2021 11:26 Son Güncelleme: 9.7.2021 11:31

Zidane'ın yeni takımını duyurdular! EURO 2020 sonrası...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Zidane'ın yeni takımını duyurdular! EURO 2020 sonrası...

EURO 2020'de son 16 turunda İsviçre'ye penaltı atışları sonunda elenerek turnuvaya erken veda eden Fransa'da Didier Deschamps'ın koltuğu tehlikede. Fransız basınında yer alan habere göre, Fransa Futbol Federasyonu deneyimli hoca ile 2022 Dünya Kupası'nın sonuna kadar çalışmayı planlasa da yaşanacak ilk başarısızlıkta yollar ayrılacak. Didier Deschamps'ın yerine gelecek isim ise şimdiden belli. Real Madrid'le yollarını ayıran Zidane, Fransa'nın yeni teknik direktörü olacak.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! EURO 2020'nin en büyük favorisi olan son dünya şampiyonu Fransa, dev organizasyona son 16 turunda veda etmişti. Fransa'da yaşanan hayal kırıklığının ardında gözler Didier Deschamps'a çevrildi. Deneyimli teknik adamla yolların ayrılması durumunda göreve gelecek ismin ise Zidane olacağı iddia edildi.

Real Madrid'le yollarını ayıran Zidane'ın gözü Fransa Milli Takımı'nda. Başarılı teknik adamın bir sonraki hedefi Fransa'nın yeni hocası olmak.

Ancak Zidane'ın bu görev için biraz daha beklemesi gerekebilir. Fransa Milli Takımı'nı 2012'den beri çalıştıran Didier Deschamps'ın takımda kalacağı ifade ediliyor.

Tecrübeli teknik adamın en azından gelecek yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da görev alacağı belirtiliyor.

EURO 2020 son 16 turunda normal süresi ve uzatma dilimi 3-3 sona eren müsabakada Fransa, İsviçre'ye penaltı atışlarında 5-4 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından Fransa Futbol Federasyonu'nun Didier Deschamps ile ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyordu.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, "Deschamps ile görüştük ve sorunları 3 dakikada çözdük. Devam etme arzusu güçlü." ifadeleriyle ayrılık iddialarını yalanladı.

Ancak Fransız basını bu açıklamaya rağmen, 52 yaşındaki hocanın koltuğunun sallandığını ve yaşanacak ilk başarısızlıkta görevi Zidane'ın devralacağını yazdı.

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Zidane'ın yeni takımını duyurdular! EURO 2020 sonrası...
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