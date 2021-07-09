Zidane'ın yeni takımını duyurdular! EURO 2020 sonrası...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! EURO 2020'nin en büyük favorisi olan son dünya şampiyonu Fransa, dev organizasyona son 16 turunda veda etmişti. Fransa'da yaşanan hayal kırıklığının ardında gözler Didier Deschamps'a çevrildi. Deneyimli teknik adamla yolların ayrılması durumunda göreve gelecek ismin ise Zidane olacağı iddia edildi.
Real Madrid'le yollarını ayıran Zidane'ın gözü Fransa Milli Takımı'nda. Başarılı teknik adamın bir sonraki hedefi Fransa'nın yeni hocası olmak.
Ancak Zidane'ın bu görev için biraz daha beklemesi gerekebilir. Fransa Milli Takımı'nı 2012'den beri çalıştıran Didier Deschamps'ın takımda kalacağı ifade ediliyor.
Tecrübeli teknik adamın en azından gelecek yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da görev alacağı belirtiliyor.
EURO 2020 son 16 turunda normal süresi ve uzatma dilimi 3-3 sona eren müsabakada Fransa, İsviçre'ye penaltı atışlarında 5-4 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından Fransa Futbol Federasyonu'nun Didier Deschamps ile ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyordu.
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, "Deschamps ile görüştük ve sorunları 3 dakikada çözdük. Devam etme arzusu güçlü." ifadeleriyle ayrılık iddialarını yalanladı.
Ancak Fransız basını bu açıklamaya rağmen, 52 yaşındaki hocanın koltuğunun sallandığını ve yaşanacak ilk başarısızlıkta görevi Zidane'ın devralacağını yazdı.