İtalya-İngiltere finalini öncesi dikkat çeken detay! İngilizlerin büyük talihsizliği, 52 yıllık hasret...

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMDAN GÖRÜŞLER



İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, yıllardır bunun üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, "Şu ana kadar gösterdikleri performans için oyuncularıma teşekkür ederim. Henüz hiçbir şey kazanmadık, Pazar günü kazanmak zorundayız. İngiltere'nin arkasında büyük bir destek olacak. Onları baskı altına almak bizim elimizde. Odaklanmak durumundayız" dedi.

İtalyan oyuncu Giorgio Chiellini hayallerini gerçekleştirmek için son bir adım kaldığını vurgulayarak, "Bu şampiyona ilk maçından şu ana kadar geçen süreçte çok duygusaldı. Bu şampiyonluk, bizim için yıllardır peşinden koştuğumuz bir hayal. Teknik direktörümüz bunu yavaş yavaş zihnimize yerleştirdi. Avrupa Şampiyonası'nı kazanma fikrini her zaman kafamızda tutmamız gerektiğini söyledi. Onun deli olduğunu düşündük ama bunu başarabilmenin eşiğinde olan bir takım yarattı" şeklinde konuştu.