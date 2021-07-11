Bu finale yürek dayanmaz

Avrupa’nın iki büyük futbol kültürü İtalya ile İngiltere bugün Wembley’de kupa için sahaya çıkıyor. Üç Aslanlar tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu isterken, Gök Mavililer ise 53 yıl sonra zafer peşinde
İtalya ile İngiltere, Avrupa Şampiyonluğu için bugün 22.00'de sahneye çıkıyor. 11Haziran'da Roma'daİtalya-Türkiye ile açılışı yapılan turnuvaLondra'da Wembley Stadı'ndakimaçla son bulacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finali gören İngiltere ilk kupasını da evinde kazanmak istiyor. İtalyanlar ise 1968'deki şampiyonluğun ardından 53 yıl sonra yine kupa için ter dökecek. Gök Mavililer2000 ve 2012'de AvrupaŞampiyonası'nda final oynayıp kaybeden taraf olurken, Ada ekibinin ise büyük bir turnuvadaki en son finali zafere ulaştıkları 1966 DünyaKupası'ydı.
DEV MAÇ İÇİN NE DEDİLER? Roberto Mancini: "Henüz hiçbir şey kazanmadık, bu maçı kazanmak zorundayız. İngiltere'nin arkasında büyük bir destek olacak. Onlarıbaskı altına almak bizim elimizde.Odaklanmak durumundayız." Gareth Southgate: "Finalde olmanın tadını çıkarmalıyız. Ancakbaşarılması gereken bir şey dahavar. İtalya çok iyi bir takım ve olağanüstü bir form grafikleri var. Karşılaşmayı dört gözle bekliyorum."
4 MAÇTA DA BOYUN EĞMEDİ
İTALYA, büyük turnuvalarda İngiltere ile karşı karşıya geldiği 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 3 kez kazanan Gök Mavililer tek beraberliği iseEURO 2012'de 0-0'lık maçtaaldı. İtalya o maçta penaltılarla İngilizleri geçmeyi başarmıştı.
ŞUT BİLEATTIRMADILAR
Turnuva boyunca iki takım da rakiplerin şutlarına izin vermedi! İngiltere maç başına kalesine gelen 2.2 şut ortalaması ile bu alanda en iyi takım olurken, ikinci sırada ise maç başına kalesine 2.3 şut gelen İtalya var.
EV SAHİBİFAVORİ
İki takım arasında 'iddaa oranlarında' favori olarak ev sahibi İngiltere gösteriliyor. İngilizler'e 2.38 oran, İtalya'nıngalibiyetine ise 2.75 oran verildi. 90 dakikanın berabere bitme ihtimali ise 2.70 orana sahip.
1966, 1996 VE BUGÜN Londra'nın tarihi stadı Wembley 3. kez büyük turnuva finaline ev sahipliği yapacak. 1966 Dünya Kupası'nda İngiltere Wembley'de şampiyon olurken, EURO 96'da ise Almanya kupayı bu statta kaldırmıştı.
İTALYA'DAN RAKAMLAR
Son 33 maçında yenilgi yüzü görmeyen İtalya 27 galibiyet ve 6 beraberlik ile bugün sahaya çıkıyor.
Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları'nda İtalya 10 kez final oynama başarısı gösterdi.
İtalya bugün kaybederse, Almanya (3) ve Yugoslavya'nın (3) final kaybetme rekoruna ortak olacak.
İtalya'nın stoperi Bonucci, bugün sahaya çıkarsa Buffon'u geçerek 18 kez ile ülkesinin Avrupa Şampiyonası'nda en çok oynayan futbolcu unvanını alacak.
İtalya tarihinde 12 kez turnuvalarda seri penaltı atışlarına kalırken 5 kez kazandı, 7 kez yenildi
İNGİLTERE'DEN RAKAMLAR
İngiltere, Avrupa Şampiyonası tarihinde finale yükselen 13. farklı takım oldu.
Southgate'in takımı, İtalya'ya rakip olduğu son 14 maçta 2 kez kazanırken, ikisi de hazırlık maçlarıydı (1997/ 2-0, 2013/ 2-1).
İngiltere, Wembley'de oynadığı son 17 maçta 15 galibiyet alırken sadece 1 yenilgi gördü.
Son 12 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen İngilizler, bu maçların 10'unda gol yemedi.
Üç Aslan bugün gol yemeden kazanırsa, 1960'ta Sovyetler Birliği, 1972'de Almanya ve 2012'de İspanya'nın ardından tek gol yiyerek şampiyon olan 4. takım olacak.