Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Avrupa’nın en büyüğü İtalya
Giriş Tarihi: 12.7.2021

Avrupa’nın en büyüğü İtalya

SUAT UMURHAN
Avrupa’nın en büyüğü İtalya

Normal süre 1-1 bitti, uzatmalarda gol sesi çıkmadı. 5 penaltı atışında 3 kez ağları bulan İtalya, 5’te iki yapabilen ev sahibi İngiltere’yi devirip EURO 2020’de kupayı kaldıran taraf oldu

2000 VE 2012'DE FİNALLERİ KAYBEDEN İTALYA BU KEZ HATA YAPMADI

Daha İtalyan oyuncular ayaklarına değmeden topu ağlarında gördü. 2. dakikada Shaw, sol kanattan yaptığı deparı bitirdiği anda topu önünde bulunca takımını da 1-0 öne geçirdi. Bu turnuvada kimse İngiltere'ye karşı geri düşmek istemez! Bir anda 5'li savunmaya dönüp zaten sert ve dinamik Rice&Phillips ikilisi ile savunmada gedik bırakmadı. İtalya daha ne olduğunu anlamadan ilk yarının bitiş düdüğünü duydu. Oyunun ikinci bölümünde Mancini saatler ilerledikçe hamlelerinin de şiddetini artırırken 67'de Bonucci'nin golü aslında bağıra bağıra geldi. Golle birlikte İtalya oyunun hakimiyetini tamamen eline alırken geride Chiellini ve Bonucci ile orta sahada Verratti İtalya'nın baskın isimleriydi. 90 dakika sonrasındaki 30 dakikalık uzatma iki takımın da gedik vermemek adına yaptığı satranç hamleleri ile sürdü. Penaltılara kalmasına şaşırmadığımız maçta Donnarumma sahneye çıkınca kupa da Ada'dan Avrupa'nın güneyine, İtalya'ya taşındı.

İNANDIK, KAZANDIK!
İtalya Milli Takımı'nı zafere taşıyan Roberto Mancini maçın ardından önce meslektaşı Southgate'in yanına gitti... Rakibini tebrik eden ve ardından oyuncuları ile kucaklaşen deneyimli çalıştırıcı şu sözlerle duygularını anlattı: "Bu kupa hep beraber bir takım olmanın sonucudur. Uzun süredir her adımını birlikte planladığımız bir finaldir. Takım olarak inandın ve sonunda kupayı kazandık. Bu takım daha da büyük başarılara gidecektir."

'SAKA GİBİ' DEĞİŞİKLİKLER
İNGILTERE Teknik Direktörü Gareth Southgate oyuncu değişiklikleri ile maçın da kaderini belirledi. Uzatmaların 120. dakikasında penaltı atışlarını düşünerek Rashford ve Sancho'yu sahaya süren Southgate iki oyuncunun da penaltı kaçırması ile yıkıldı. Son penaltıyı ise 71. dakikada oyuna aldığı Bukayo Saka kaçırdı.

İNGİLİZ'E KARŞI 5. VİTESTELER!
İTALYA, büyük turnuvalarda İngiltere ile karşı karşıya geldiği 5 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 3 kez kazanan Gök Mavililer, EURO 2012 (0-0) ve EURO 2020'de (1-1) normal süresi beraberlikle biten maçlarda penaltılarda İngilizleri devirmeyi başardı.

BONUCCI ÇİFTE REKOR KIRDI
İTALYA'NIN beraberlik golünü kaydeden Leonardo Bonucci (34 yaş 71 gün) Avrupa Şampiyonası finalinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Bonucci ayrıca 18. kez Avrupa Şampiyonası maçı oynayarak Buffon'u geride bıraktı ve ülkesinin bu alandaki rekorunu kırdı.

G.SARAY'DAN KUTLAMA
MAÇIN ardından göz yaşlarına boğulan Roberto Mancini, sevincini ekibi ile paylaştı. İtalya'nın başında 30. maçında şampiyonluk yaşayan deneyimli çalıştırıcıyı eski takımı Galatasaray da bir mesaj ile kutladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
SON DAKİKA! EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu! 53 yıl sonra...
Son dakika: EURO 2020'nin en kötü 11'ini seçtiler! Kadroda A Milli Takımımızdan 2 oyuncu yer aldı
İşçi ve işverenler için dev destek ödemesinin detayları belli oldu: 12 ay boyunca sürecek!
İstanbul Kuzguncuk’ta acı bekleyiş: 'İmdat' diye bağırdı!
Emekli ve memurlar için maaş zammı hesaplama tablosu 2021 | Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, kaç TL zam yapıldı?
Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna şaşırtan yanıt
Son dakika: 11 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Son dakika: Radamel Falcao transfer söylentilerine cevap verdi! "Galatasaray'la..."
Son dakika: İtalya-İngiltere finalinde taraftarlar Wembley’i birbirine kattı! Kavgalar, çöp yığınları ve biletsiz girmeye çalışanlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’nın en büyüğü İtalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA