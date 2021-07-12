Avrupa’nın en büyüğü İtalya

Normal süre 1-1 bitti, uzatmalarda gol sesi çıkmadı. 5 penaltı atışında 3 kez ağları bulan İtalya, 5’te iki yapabilen ev sahibi İngiltere’yi devirip EURO 2020’de kupayı kaldıran taraf oldu
2000 VE 2012'DE FİNALLERİ KAYBEDEN İTALYA BU KEZ HATA YAPMADI
Daha İtalyan oyuncular ayaklarına değmeden topu ağlarında gördü. 2. dakikada Shaw, sol kanattan yaptığı deparı bitirdiği anda topu önünde bulunca takımını da 1-0 öne geçirdi. Bu turnuvada kimse İngiltere'ye karşı geri düşmek istemez! Bir anda 5'li savunmaya dönüp zaten sert ve dinamik Rice&Phillips ikilisi ile savunmada gedik bırakmadı. İtalya daha ne olduğunu anlamadan ilk yarının bitiş düdüğünü duydu. Oyunun ikinci bölümünde Mancini saatler ilerledikçe hamlelerinin de şiddetini artırırken 67'de Bonucci'nin golü aslında bağıra bağıra geldi. Golle birlikte İtalya oyunun hakimiyetini tamamen eline alırken geride Chiellini ve Bonucci ile orta sahada Verratti İtalya'nın baskın isimleriydi. 90 dakika sonrasındaki 30 dakikalık uzatma iki takımın da gedik vermemek adına yaptığı satranç hamleleri ile sürdü. Penaltılara kalmasına şaşırmadığımızmaçta Donnarumma sahneyeçıkınca kupa da Ada'dan Avrupa'nıngüneyine, İtalya'ya taşındı.
İNANDIK, KAZANDIK! İtalya Milli Takımı'nı zafere taşıyan Roberto Mancini maçın ardından önce meslektaşı Southgate'inyanına gitti... Rakibini tebrik eden ve ardından oyuncuları ile kucaklaşen deneyimli çalıştırıcı şu sözlerle duygularını anlattı: "Bu kupa hep beraber bir takım olmanın sonucudur. Uzun süredirher adımını birlikte planladığımızbir finaldir. Takım olarak inandın ve sonunda kupayı kazandık. Bu takım daha da büyük başarılara gidecektir."
'SAKA GİBİ' DEĞİŞİKLİKLER
İNGILTERE Teknik Direktörü Gareth Southgate oyuncu değişiklikleri ile maçın da kaderini belirledi. Uzatmaların 120. dakikasında penaltı atışlarını düşünerek Rashford ve Sancho'yu sahaya süren Southgate iki oyuncunun da penaltı kaçırması ile yıkıldı. Sonpenaltıyı ise 71.dakikada oyunaaldığı BukayoSaka kaçırdı.
İNGİLİZ'E KARŞI 5. VİTESTELER!
İTALYA, büyük turnuvalarda İngiltere ile karşı karşıya geldiği 5 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 3 kez kazanan Gök Mavililer, EURO 2012 (0-0) veEURO 2020'de (1-1) normal süresi beraberlikle biten maçlarda penaltılarda İngilizleri devirmeyi başardı.
BONUCCI ÇİFTE REKOR KIRDI
İTALYA'NIN beraberlik golünü kaydeden Leonardo Bonucci (34yaş 71 gün) Avrupa Şampiyonası finalinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Bonucci ayrıca 18.kez Avrupa Şampiyonasımaçı oynayarak Buffon'u geride bıraktı ve ülkesinin bu alandaki rekorunu kırdı.
G.SARAY'DAN KUTLAMA
MAÇIN ardından göz yaşlarına boğulan Roberto Mancini, sevincini ekibi ile paylaştı. İtalya'nın başında30. maçında şampiyonlukyaşayandeneyimli çalıştırıcıyıeski takımıGalatasaray da birmesaj ile kutladı.