Son dakika: Mancini bunu başaran 5. isim oldu! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika... 1 aylık futbol resitali dün akşam Wembley'de oynanan İngiltere-İtalya finaliyle sona erdi. İtalya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren dev finalin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 bitti. Nefes kesen penaltı atışlarında İngilizlere 3-2 üstünlük kuran İtalya, toplamda 4-3'lük skorla kupaya uzandı. Roberto Mancini'nin öğrencileri tarihi bir başarıya imza atarak ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü olan Mancini ise dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
BUNU BAŞARAN 5. TEKNİK ADAM OLDU!
Mancini, hem Türkiye'de çalışan hem de Avrupa şampiyonluğu yaşayan 5. teknik adam olmayı başardı. İşte Jupp Derwall'den Mancini'ye uzanan o seri...
1980 AVRUPA ŞAMPİYONU JUPP DERWALL!
Türk futbolunda çok özel bir yeri olan Galatasaray'ın efsane teknik adamları arasında yer alan Jupp Derwall, sarı-kırmızılı takımın başına geçmeden önce 1978-1984 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
O zaman ki adıyla Batı Almanya, Jupp Derwall yönetiminde 1980 Avrupa Şampiyonası finalinde Belçika'yı 2-1 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Almanları Avrupa'nın zirvesine taşıyan Derwall, 1984 yılında Galatasaray'ın başına geçmişti.
3 yıl sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlüğünü yapan efsane hoca, 1984-85 sezonunda Türkiye Kupası, 1986-87 sezonunda ise hem lig hem de Süper Kupa'yı kazanarak Galatasaray'a çifte şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEN ANKARAGÜCÜ'NE! ROGER LEMERRE
Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde Aime Jacquet'nin yardımcısı olarak görev yapan Roger Lemmerre, daha sonra Fransa'nın başına geçti. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda Fransızları zafere taşıyan deneyimli teknik adam, yıllar sonra ise Türkiye'nin yolunu tuttu.
Avrupa Şampiyonu apoletli hoca, 2009-2010 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştırmıştı. Başkent ekibinde uzun soluklu bir macere yaşayamayan Lemerre, 20 müsabakada takımın başında yer aldı. Ankaragücü o sezon ligi 12. sırada tamamladı.
LUIS ARAGONES FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRDI!
2004-2008 yılları arasında İspanya'yı çalıştıran Luis Aragones, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda takımını zirveye taşımıştı. İspanyolların en iyi jenarasyonlarından birine sahip olan Aragones, sürprize izin vermeden kupaya uzanmış ve şampiyona sonrasında ise Fenerbahçe'nin başına geçmişti.
2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan tecrübeli hoca, İspanya'daki başarısını sürdüremedi ve sarı-lacivertli takımla sezonu 4. sırada tamamlamıştı. O sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takım ise Beşiktaş olmuştu.
BEŞİKTAŞ'TAN SONRA DÜNYAYA DAGMA VURAN İSİM! VICENTE DEL BOSQUE
Real Madrid'le başarıdan başarıya koşan ardından ise Beşiktaş'ın yolunu tutan Vicente Del Bosque, Türkiye'de beklenen başarının çok uzağında kaldı. 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran İspanyol hoca, devre arasında gönderilmişti.
Siyah-beyazlı takımla sadece 24 maça çıkan deneyimli teknik direktör, 2008 yılında Aragones'in yerine İspanya'nın başına geçmişti.
2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda damga vuran İspanya, tarihin en iyi takımlarından biri olarak kayıtlara geçti. Del Bosque, İspanya'ya hem dünya kupası ve hem de Avrupa şampiyonluğu getiren teknik adam olarak adını tarihe yazdırdı.
SON ŞAMPİYON MANCINI! GALATASARAY'DAN İTALYA'YA UZANAN YOLCULUK...
EURO 2020'nin en iyi futbol oynayan takımı olarak adından söz ettiren İtalya, şampiyonluk ipini göğüsleyerek beklentileri haksız çıkarmadı.
Çıktığı son 34 maçta yenilgi yüzü görmeyen Mancini'nin öğrencileri, ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. İtalya'yı şampiyon yapan Mancini'nin yolu Türkiye'ye düşmüştü.
2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan hoca, sarı-kırmızılı takımın başında 46 maça çıkmıştı. O sezon ligi ikinci bitiren Galatasaray, şampiyonluğu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
Mancini, 2018 yılından beri İtalya Milli Takımı'nın başında görev yapıyor.