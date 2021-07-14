İngiltere yenildi masalar havada uçtu! EURO 2020 finali sonrası şok kavga

İngiltere'nin kaybetmesinin ardından restorandaki taraftarlar birbirlerine saldırmaya başladı.

Bir İngiliz kadının bir İtalyan taraftara masa fırlatması ise görünleri hayrete düşürdü. Bardakların, tabakların, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, restoranda yemek yiyenler tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.