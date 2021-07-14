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Giriş Tarihi: 14.7.2021 10:19 Son Güncelleme: 14.7.2021 10:20

İngiltere yenildi masalar havada uçtu! EURO 2020 finali sonrası şok kavga

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere yenildi masalar havada uçtu! EURO 2020 finali sonrası şok kavga

EURO 2020'de İngiltere'yi penaltı atışları sonunda toplamda 4-3 mağlup eden İtalya şampiyon oldu. Nefes kesen final mücadelesinin yankıları ise devam ediyor. Saha içindeki mücadele kadar saha dışında yaşanan olaylar da dünyanın gündeminde. Maç öncesi ve sonrasında çıkan kavgalar, İngilizlerin Londra sokaklarını savaş alanına çevirmesi, F1 pilotu Lando Norris'in yaşadığı hırsızlık şoku akıllarda kalan bazı olaylar. İngiliz basınına düşen son video ise final sonrası olayların her yerde yaşandığını ortaya çıkardı. İşte detaylar...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! EURO 2020 finalinin yankıları devam ediyor. İtalya'nın İngiltere'yi Wembley'de normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonunda yenerek şampiyon olması sonrası büyük olaylar yaşandı.

Müsabaka öncesi kavga çıkaran ve stat çevresini adeta savaş alanına çıkaran İngilizler, yenildikten sonra da benzer görüntüler sergiledi. İngiliz ve İtalyan taraftarlar arasında maç sonrası da kavga çıktı.

Finalin ardından bir başka çarpıcı olay da Formula 1 pilotu Lando Norris'in gasp edilmesiydi.

21 yaşındaki İngiliz pilot Lando Norris, taraftarlar arasındaki kavganın arasında kaldı. Alkolün de etkisiyle birbirlerine saldıran İngiliz taraftarlar arasında kalan Lando Norris'in 40 bin sterlin değerindeki saati çalındı.

İngiltere-İtalya finalinin ardından dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olayların görüntüsü ortaya çıkmaya başladı.

İngiliz basınında yer alan bir video, İngiltere'nin Greenwich kentinde bir İtalyan restoranında maç izleyen taraftarlar arasında çıkan kavgayı gözler önüne serdi.

İngiltere'nin kaybetmesinin ardından restorandaki taraftarlar birbirlerine saldırmaya başladı.

Bir İngiliz kadının bir İtalyan taraftara masa fırlatması ise görünleri hayrete düşürdü. Bardakların, tabakların, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, restoranda yemek yiyenler tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Olay yerine gelen polislerin araya girmesiyle kavga son buldu ve 1 kişi gözaltına alındı. Hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alınan kişi, daha sonra ise serbest bırakıldı.

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İngiltere yenildi masalar havada uçtu! EURO 2020 finali sonrası şok kavga
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