Euro 2024’e doğru

EURO 2024 için geri sayım başladı… 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın 10 şehrinde düzenlenecek olan organizasyonla birlikte bu ülke, ikinci kez ev sahipliği yapacak. İlk defa 1988 yılında bu turnuvayı düzenleyen Almanya, birden fazla organizasyona ev sahipliği yapan 4. ülke olacak. 1972, 1980 ve 1996'da şampiyon olan Panzerlerin 1954, 1974, 1990 ve 2014 Dünya Kupaları'nda da zaferleri bulunuyor. 14 Haziran Cuma 22.00'de Almanyaİskoçya mücadelesi ile başlayacak şampiyonada Türkiye ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacak.vrupa Şampiyonaları tarihinde en golcü oyuncu ünvanını Cristiano Ronaldo elinde bulunduruyor. EURO 2024'te 6. kez boy gösterecek Portekizli yıldız, 5 turnuvada 14 gol attı.14 golünün üçünü penaltıdan kaydetti. A Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'ndaki Portekiz'in kadrosuna dahil edilen 39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 6. defa turnuvada sahaya çıkmak istiyor.Şampiyonada, bir organizasyonda en çok gol atan oyuncu Fransa'nın yıldızı Michel Platini oldu. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1984 Avrupa Şampiyonası'nda 9 gol kaydeden Platini, ülkesinin şampiyonluğunda da başrol oynayan isimdi.Milli Takım'ın forması ile turnuva tarihinde en golcü oyuncu Semih Şentürk. EURO 2008'de İsviçre, Hırvatistan ve Almanya maçlarında gol sevinci yaşayarak toplamda 3 kez rakip ağları sarstı.