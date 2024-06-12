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Giriş Tarihi: 12.6.2024

Savunma alarmı!

UĞUR ÇEM
Savunma alarmı!

Samet Akaydın bariz hatasıyla Swiderski’ye golü hediye ederken, Merih Demiral yavaşlığının kurbanı oldu. Zalewski’yi kaçırması son dakikada mağlubiyeti getirdi

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen milli takım, son provasında Polonya'ya 2-1 kaybederken savunma hattı S.O.S verdi. Ay-Yıldızlılar'ın hücumdaki performansı umutlandırsa de özellikle defanta Samet Akaydın ve Merih Demiral'ın yaptığı bireysel hatalar yenilen gollerde etkili oldu. Teknik direktör Montella'nın bir türlü vazgeçemediği merkezdeki Samet, indirdiği topla kilidi açan Swiderski'ye golü armağan ederken tandemdeki arkadaşı Abdülkerim'in de dengesini bozdu.

60 ŞUT ÇEKTİK, 2 GOL BULDUK
Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası son 30 dakika mecburen sağ bekte oynayan Merih'in yavaşlığı nedeniyle Zalewski'yi kaçırması golü yedirdi. Çağlar ve Ozan'ın sakatlığıyla moralleri bozulan millilerde, EURO 2024'e sayılı günler kala savunmanın performansı düşündürüyor. Oynadığı 4 hazırlık maçında toplamda 60 şut denemesi yapan milliler, rakipleri karşısında sadece 2 gol bulabildi. Biri penaltıdan gelirken diğeri akan oyundan kaydedildi. Kalesinde ise 9 gole engel olamadı.
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Savunma alarmı!
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