Savunma alarmı!

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen milli takım, son provasındaAy-Yıldızlılar'ın hücumdaki performansı umutlandırsa de özellikle defantaTeknik direktör Montella'nın bir türlü vazgeçemediği merkezdeki Samet, indirdiği topla kilidi açanKaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası son 30 dakika mecburen sağ bekte oynayan Merih'in yavaşlığı nedeniyle Zalewski'yi kaçırması golü yedirdi. Çağlar ve Ozan'ın sakatlığıyla moralleri bozulan millilerde, EURO 2024'e sayılı günler kala savunmanın performansı düşündürüyor. Oynadığı 4 hazırlık maçındaBiri penaltıdan gelirken diğeri akan oyundan kaydedildi.