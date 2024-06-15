Panzer ezdi geçti!

Nagelsmann'ın ekibi, 5-1'lik görkemli bir galibiyet alıp rakiplerine gözdağı verdiAlmanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası dün başladı. Münih Futbol Arena'daki mücadelede ev sahibi Almanya, İskoçya'yı ezdi geçti ve görkemli bir açılış yaptı: 5-1. Müsabakanın 11. dakikasındakaleci Gunn'ı mağlup etti ve Panzerler'i öne geçirirken, turnuvanın da ilk golünü kaydetti. 19'da Musiala ağları sarstı.45'te VAR incelemesiyle penaltı kararı verilirken, Pourteous da kırmızı kart gördü. Havertz beyaz noktadan golünü atıp farkı 3'e çıkardı. İskoçya, 10 kişi de kalınca iyice sahadan silindi.87'de ters kafa vuruşuyla Rüdiger, topu kendi ağlarına gönderdi: 4-1. 80'de giren Emre Can da 90+3'te ceza sahası dışından fileleri havalandırıp skoru belirledi: 5-1.maçında farklı bir galibiyet alan Almanya, dün gece ilkleri yaşadı. Panzerler, Avrupa Şampiyonası tarihindeAyrıca bu organizasyonda bir karşılaşmada 21 yaş ve altı iki oyuncusu gol atan ilk takım Almanya oldu (Florian Wirtz ve Jamal Musiala). Öte yandan(21 yaş 42 gün) ünvanını elde etti.rakibine istatistiklerde fark attı. Yediği tek golü kendi kalesine yollayan10'u isabetli, 20 şut gönderdi.bariz bir üstünlük kuran Nagelsmann'ın ekibi, 642 başarılı pas yaptı. İskoçya ise 192'de kaldı. Almanya 23 orta denemesinde 7 kez başarılı olurken Steve Clarke'ın takımı, 8 denemede 1 isabet sağlayabildi.2024'te VAR'la ilgili alınan yeni karar da yürürlüğe girdi. 25. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca Fransız hakem Turpin, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.açılış maçına hızlı bir başlangıç yaptı. İlk 20 dakikada iki farklı skor avantajı yakaladı. Devre sonunda da penaltıyla farkı 3'e çıkardı.İkinci yarıda Almanya tek kale oynadı. Doğal olarak kendisini fazla zorlamadı. Goller de kaçırdı… İki de gol bularak farklı bir galibiyetle 90 dakikayı tamamladı. Gelelim genel gözlemlerime… Almanya iyi bir takım. Ama bu maç tam bir ölçü sayılmaz.Ben en çok Emre Can'ın golünü beğendim. İskoçya'ya gelince, sadece mücadele ediyorlar. Topa sahip olma oranları çok yetersiz. Savunma yaparken kontratak şansları hiç yok.Tek dayanakları, duran toplar. Zaten tek golü de öyle buldular.