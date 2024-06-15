Panzer ezdi geçti!

Nagelsmann'ın ekibi, 5-1'lik görkemli bir galibiyet alıp rakiplerine gözdağı verdi
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası dün başladı. Münih Futbol Arena'daki mücadelede ev sahibi Almanya, İskoçya'yı ezdi geçti ve görkemli bir açılış yaptı: 5-1. Müsabakanın 11. dakikasında Florian Wirtz, ceza sahası dışından gelişine plasesiyle
kaleci Gunn'ı mağlup etti ve Panzerler'i öne geçirirken, turnuvanın da ilk golünü kaydetti. 19'da Musiala ağları sarstı. Kaptan İlkay Gündoğan'a yapılan sert müdahale sonrası
45'te VAR incelemesiyle penaltı kararı verilirken, Pourteous da kırmızı kart gördü. Havertz beyaz noktadan golünü atıp farkı 3'e çıkardı. İskoçya, 10 kişi de kalınca iyice sahadan silindi. 63'te oyuna giren Füllkrug, 110 km/h'lık füzesiyle 68'de 4-0'ı buldu.
87'de ters kafa vuruşuyla Rüdiger, topu kendi ağlarına gönderdi: 4-1. 80'de giren Emre Can da 90+3'te ceza sahası dışından fileleri havalandırıp skoru belirledi: 5-1.
WIRTZ TARİHE GEÇTİ
Açılış
maçında farklı bir galibiyet alan Almanya, dün gece ilkleri yaşadı. Panzerler, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir müsabakanın ilk yarısında rakibine üç gol birden attı.
Ayrıca bu organizasyonda bir karşılaşmada 21 yaş ve altı iki oyuncusu gol atan ilk takım Almanya oldu (Florian Wirtz ve Jamal Musiala). Öte yandan Wirtz, Avrupa Şampiyonası'nda açılış golünü kaydeden en genç oyuncu
(21 yaş 42 gün) ünvanını elde etti.
İSABETLİ ŞUT ATTIRMADILAR
Almanya
rakibine istatistiklerde fark attı. Yediği tek golü kendi kalesine yollayan Panzerler, rakibine isabetli şut şansı tanımazken,
10'u isabetli, 20 şut gönderdi. Topla oynamada yüzde 73'e 27 oranında
bariz bir üstünlük kuran Nagelsmann'ın ekibi, 642 başarılı pas yaptı. İskoçya ise 192'de kaldı. Almanya 23 orta denemesinde 7 kez başarılı olurken Steve Clarke'ın takımı, 8 denemede 1 isabet sağlayabildi.
VAR KARARLARI DEV EKRANDA
EURO
2024'te VAR'la ilgili alınan yeni karar da yürürlüğe girdi. 25. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca Fransız hakem Turpin, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi. Stadyumdaki dev ekranda da İngilizce ve Almanca olarak "Penaltı yok. Ceza sahası dışında faul" ifadeleri yer aldı ve karar, tüm stada aktarıldı.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Bu maç tam ölçü değil
Almanya,
açılış maçına hızlı bir başlangıç yaptı. İlk 20 dakikada iki farklı skor avantajı yakaladı. Devre sonunda da penaltıyla farkı 3'e çıkardı. Rakip de 10 kişi kalınca maç orada bitti.
İkinci yarıda Almanya tek kale oynadı. Doğal olarak kendisini fazla zorlamadı. Goller de kaçırdı… İki de gol bularak farklı bir galibiyetle 90 dakikayı tamamladı. Gelelim genel gözlemlerime… Almanya iyi bir takım. Ama bu maç tam bir ölçü sayılmaz. Tabii ki gruptan rahat çıkacak.
Ben en çok Emre Can'ın golünü beğendim. İskoçya'ya gelince, sadece mücadele ediyorlar. Topa sahip olma oranları çok yetersiz. Savunma yaparken kontratak şansları hiç yok. Çünkü sprinter bir forvetleri yok.
Tek dayanakları, duran toplar. Zaten tek golü de öyle buldular.