İspanya’nın şakası yok

BİR GÖRÜŞ
ERHAN UZUNER
Turnuvanın favorilerinden biri olarak görülen İspanya'nın, Gürcistan engelini de aşıp çeyrek finale kalacağını düşünen herkes, 18. dakikada Kakabadze'nin ortasında Normand'ın ters dokunuşuyla gelen gol sonrası "Acaba mı" diye düşünüyordu… Ancak sağ kanadında 16 yaşındaki Yamal, sol kanadında 21 yaşındaki Nico Williams olan Matadorlar, yılların tecrübesi Morata'yla birlikte oluşturduğu üçlü taarruz birliğini çok iyi kullandı.
Rakibini sağlı sollu ataklarla dağıtan Luis de la Fuente'nin ekibi, Rodri ile eşitliği yakalayıp ikinci yarıya moralli gitti. Gürcistan'ı adeta boğan İspanyollar, Fabian Ruiz'in kafa golüyle farkın sinyalini verdi. Nico Williams'ın bireysel becerisiyle attığı gol gözlerin pasını silerken,
takviye güç Dani Olmo da klasını konuşturup skoru ilan etti. Şimdi sırada erken final var… 5 Temmuz'da TSİ 19.00'da oynanacak Almanya-İspanya çeyrek finali, turnuvanın en güzel maçı olmaya aday.