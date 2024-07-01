İspanya’nın şakası yok

Turnuvanın favorilerinden biri olarak görülen İspanya'nın, Gürcistan engelini de aşıp çeyrek finale kalacağını düşünen herkes, 18. dakikada Kakabadze'nin ortasında Normand'ın ters dokunuşuyla gelen gol sonrası "Acaba mı" diye düşünüyordu…Rakibini sağlı sollu ataklarla dağıtan Luis de la Fuente'nin ekibi, Rodri ile eşitliği yakalayıp ikinci yarıya moralli gitti. Gürcistan'ı adeta boğan İspanyollar, Fabian Ruiz'in kafa golüyle farkın sinyalini verdi.takviye güç Dani Olmo da klasını konuşturup skoru ilan etti. Şimdi sırada erken final var…