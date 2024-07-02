Duygularımız engel olmamalı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İtalyan hoca, rakip içinsededi. Kenan Yıldız hakkında "Çok profesyonel bir oyuncu, mentali çok güçlü ama 90 dakikada daha tutarlı olma anlamında daha iyi olabilir. Pozisyonları biraz daha iyi bitirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.Arda Güler'le ilgili "Onun gibi bir futbolcunun olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Arda çok yetenekli bir oyuncu ve herkesin görebileceği şekilde ortada" yorumunu yapan Montella şöyle devam etti: "Turnuvada 2005 doğumlu iki oyuncuyu ilk 11'de sahaya süren başka bir takım var mı bilmiyorum. Ek olarak 2003 doğumlu Ahmetcan Kaplan da var.Grup aşamasında attığımız 5 golle, bu alanda 3.'yüz. Toplam atılan şutta üçüncü sıradayız, maç başına şut ortalamamız 16.67, kazanılan korner 21 ve üçüncüyüz. Ofansif aksiyonda 161 ile beşinci sıradayız.Avusturya maçı için ilk mesele, duygularımızın bizim işimizi yapmamıza engel olmamasını sağlamak. Neler yapabileceğimiz, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Bizim düşünce şeklimizin bu olması lazım."A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı karşılaşmada ortaya koyduğu muhteşem performansla maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz, Montella'nın bugün yine en büyük kozu olacak.Barış Alper'in tükenmeyen enerjisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcının, Arda Güler'i de merkeze çekerek sahte forvet gibi kullanmak istediği aktarıldı. Merkezi kalabalık tutmayı hedefleyen Montella'nın, Arda'nın hemen yanında Orkun Kökçü'yü oynatıp, arkalarında ise İsmail Yüksek ve Kaan Ayhan'a şans vermeyi düşündüğü aktarıldı.AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda yaş ortalaması en düşük takım olan Çekya'nın veda etmesi sonrasında Türkiye son 16'da en genç takım durumunda.İkili, EURO 1964'te forma giyen Macar Ference Bene & Zoltan Varga'nın ardındanbir eleme maçına başlayan ikinci takım arkadaşları olacak.TFF, Avusturya maçı öncesinde ortaya atılan eski milli futbolcular ve teknik direktörlerin Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlara davet edilmediği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki, 40 ve üzerinde milli formayı giymiş oyuncularımız, Milli Takımımızda görev almış teknik direktörlerimiz ile birlikte Süper Lig'de 100 maç ve üzeri görev yapmış yerli hocalarımız grup maçlarımıza davet edilmişlerdir.Milli Takım'a başından beri tek yürek olarak destek veren değerli futbol insanlarına, sorumlu medya mensuplarına ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.