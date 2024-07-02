Duygularımız engel olmamalı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İtalyan hoca, rakip içinse "Agresif, geçiş oyunlarını iyi yapan, tutarlı bir takım. Kulüp takımı izlenimi veriyorlar. Çok iyi bir rakiple karşılaşacağız"
dedi. Kenan Yıldız hakkında "Çok profesyonel bir oyuncu, mentali çok güçlü ama 90 dakikada daha tutarlı olma anlamında daha iyi olabilir. Pozisyonları biraz daha iyi bitirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
'ARDA YOKSA EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİR'
Arda Güler'le ilgili "Onun gibi bir futbolcunun olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Arda çok yetenekli bir oyuncu ve herkesin görebileceği şekilde ortada" yorumunu yapan Montella şöyle devam etti: "Turnuvada 2005 doğumlu iki oyuncuyu ilk 11'de sahaya süren başka bir takım var mı bilmiyorum. Ek olarak 2003 doğumlu Ahmetcan Kaplan da var. Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu yeri doldurulamayan bir oyuncu. Onsuz sahaya çıkacağız. Bu bizi rahatsız eden bir durum.
Grup aşamasında attığımız 5 golle, bu alanda 3.'yüz. Toplam atılan şutta üçüncü sıradayız, maç başına şut ortalamamız 16.67, kazanılan korner 21 ve üçüncüyüz. Ofansif aksiyonda 161 ile beşinci sıradayız. Buradaki verilere baktığınız zaman üretken bir takım olduğumuzu söyleyebilirim.
Avusturya maçı için ilk mesele, duygularımızın bizim işimizi yapmamıza engel olmamasını sağlamak. Neler yapabileceğimiz, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Bizim düşünce şeklimizin bu olması lazım."
SAĞ KANADA BARIŞ ON NUMARAYA ARDA
A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı karşılaşmada ortaya koyduğu muhteşem performansla maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz, Montella'nın bugün yine en büyük kozu olacak. İtalyan hoca, 24 yaşındaki oyuncuyu daha etkili olduğu sağ kanatta başlatarak kenardan bindirmelerle rakibi zorlamayı planlıyor.
Barış Alper'in tükenmeyen enerjisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcının, Arda Güler'i de merkeze çekerek sahte forvet gibi kullanmak istediği aktarıldı. Merkezi kalabalık tutmayı hedefleyen Montella'nın, Arda'nın hemen yanında Orkun Kökçü'yü oynatıp, arkalarında ise İsmail Yüksek ve Kaan Ayhan'a şans vermeyi düşündüğü aktarıldı.
ŞAMPİYONADA 60 YIL SONRA İLK
AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda yaş ortalaması en düşük takım olan Çekya'nın veda etmesi sonrasında Türkiye son 16'da en genç takım durumunda. Türkiye'nin gruplarda ilk 11'lerinin yaş ortalaması 26 yaş 170 gün olurken Arda Güler ile Kenan Yıldız birlikte sahada olursa ilginç bir istatistiğe de imza atacak.
İkili, EURO 1964'te forma giyen Macar Ference Bene & Zoltan Varga'nın ardından 20 yaşına girmeden
bir eleme maçına başlayan ikinci takım arkadaşları olacak.
ART NİYETLİ KİŞİLERE ASLA İZİN VERMEYİZ
TFF, Avusturya maçı öncesinde ortaya atılan eski milli futbolcular ve teknik direktörlerin Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlara davet edilmediği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki, 40 ve üzerinde milli formayı giymiş oyuncularımız, Milli Takımımızda görev almış teknik direktörlerimiz ile birlikte Süper Lig'de 100 maç ve üzeri görev yapmış yerli hocalarımız grup maçlarımıza davet edilmişlerdir. Ürettikleri spekülasyonlarla milli birliğimizi ve tarih yazmaya devam eden takımımızın motivasyonunu bozmayı hedefleyen art niyetli kişilere ve gruplara asla fırsat vermeyeceğiz.
Milli Takım'a başından beri tek yürek olarak destek veren değerli futbol insanlarına, sorumlu medya mensuplarına ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu turnuvada olduğu gibi milli formayı giyen evlatlarımızla Türk milleti olarak hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz
" ifadeleri kullanıldı.