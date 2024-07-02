En büyük kozları baskı

Hollanda ve Fransa'nın bulunduğu grupta zayıf halka olarak gösterilen Avusturya, devleri arkasında bırakarak lider çıktı.Avusturya'nın başında Gegenpressing'in (Kontra pres) geliştiricilerinden kabul edilen Alman teknik adam Rangnick bulunuyor. Rakiplerine acımasızca baskı yapan ve gücünü takım içi arkadaşlıktan alan bir takım.'Modern Alman futbolunun vaftiz babası' denilen 65 yaşındaki çalıştırıcı, asıl çıkışını Red Bull çatısı altında gösterdi. 2012'de RB Salzburg ve RB Leipzig'in futbol direktörlüğünde inşa ettiği felsefelerle oyuncuları pes etmeyen bir kimliğe büründürdü.2022'de geldiği Avusturya'nın son 2 yıldaki gelişiminin temelinde 4 oyuncu var: Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer ve Nicolas Seiwald. Bu isimlerin ortak özelliği ise Rangnick ile Salzburg, Leipzig ya da her ikisinde de birlikte çalışması.Rangnick'in sunduğu özgürlük alanı da Avusturya'nın başarısının kilit noktalarından. Takımda uyku saati kısıtlaması kaldırılırken turnuvada konaklanan otelden çıkma ve kahve içme yasağı bulunmuyor.Oyuncuların daha fazla motive olması için yatak odalarına, Avusturya'nın son başarılarının resimleri yerleştirildi.Rangnick, 2 yıldır emek verdiği Avusturya Milli Takımı'na ihanet olacağını düşündüğü için bu yaz Bayern Münih'in yüksek maaşlı menajerlik teklifini geri çevirdi.