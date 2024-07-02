Ne yaptın sen Diogo Costa!

SON 16 turunda dün Portekiz-Slovenya müsabakası nefes kesti. Normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma bölümünde de Slovenya karşısında baskısını sürdüren Roberto Martinez'in ekibi, 105. dakikada penaltı kazandı.39 yaşındaki efsane gözyaşlarını tutamazken takım arkadaşları teselli etti. Uzatma bölümü de 0-0 biterken penaltı atışlarına geçildi. Slovenya'dan İlicic'in vuruşunu kaleci Diogo Costa kurtardı. Ardından Ronaldo liderliğini konuşturdu ve ilk atışı kendi yaparken, bu kez Oblak'ı avladı. Bu defa da Verbic'in şutunu Costa çıkardı. Bruno Fernandes ağları bulurken Balkovec'e de geçit vermeyen Costa kahraman oldu. Bernardo Silva da Portekiz'e çeyrek final biletini getirdi.