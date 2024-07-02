Rakipleri atıyor horozlar gülüyor!

üçlü takımların eleme maçları skorda denge bozulana kadar kontrol futboluna sahne oluyor. Dün de ilk yarı aynen böyleydi. Belçika, rakibinin gücünü de bilerek savunma ağırlıklı oynuyordu. Fransa da dengeli ataklar geliştiriyordu. Pozisyon açısından kısır bir yarı sergilendi. İTabi riskleri de arttırdıkça defansif ağırlıklı oynayan Belçika'ya da 3 tane şans geldi. Birincisinde De Bruyne'nin akıl dolu pasını Carrasco, Hernandez'in çabuk kademesiyle değerlendiremedi. Maçın kırılma anı, son 10 dakikada yaşandı.Sonra da Kante'nin asistinde Kolo Muani'nin vuruşunda şanssızlık yaşayan Vertonghen, topu kendi ağlarına gönderdi ve Fransa çeyrek finale kalmış oldu. Tedesco'nun taktik stratejisi doğruydu. Takımı, Fransa'ya karşı genelde iyi savunma yaptı.Fransa rakibinden daha güçlüydü. Ama üstün oynadıkları maçı kayıp da edebilirlerdi. Futbol şansı onlara gülmüş oldu.