Türk duvarı

Milliler, turnuva başında sakatlıklar yaşamasına rağmen savunmasıyla Avrupa'ya adeta ders veriyor.Eski formundan uzak olduğu söylenen Merih Demiral, son iki maçta kendini buldu. Portekiz'e karşı son 15 dakika formayı sırtına geçiren ve bırakmayan 26 yaşındaki stoper, Avusturya'ya attığı 2 golle maçın oyuncusu seçildi.Kazandığı hava topu karnesiyle (mb. 3.5) 2. oldu. Yine rakibin toplamda 6 şutuna izin vermeyerek tecrübesini konuşturdu. Avusturya karşısında cezası nedeniyle oynayamasa da, 2.3'lük pas arasıyla Portekiz'den Joao Neves (2.5) ardından 2 numaraya kuruldu.Posch ve Schmid'e sol kanatta geçit vermeyen Ferdi Kadıoğlu makine gibi çalıştı. Milli futbolcu, mb. 3.5 rakipten top çalma karnesinde Portekizli Joao Palhinha'nın (4.3) arkasında yer alarak turnuvada 2. sıraya yerleşti. Toplam kazanılan ikili mücadelede de 7 numaraya adını yazdırdı. Sağ beki domine eden Mert Müldür, oynadığı 3 maçta sadece 2 kez adam kaçırarak bölgesinin iyileri arasında girdi. Orta sahada başlayıp savunmada da kilit rol oynayan Kaan Ayhan da 4 karşılaşmada topu sadece 1 kez kaptırarak Milli Takım'ın gizli kahramanları arasında yer aldı.