Bu harekete ceza vermediler

İngiltere'nin yıldızı Jude Bellingham, Slovenya maçında cinsel organını işaret edip tribünleri tahrik ederken UEFA sadece 20 bin Euro para cezasıyla geçiştirip, 1 maç ceza verse de bunu 1 yıl erteledi ve tekrarı halinde devreye gireceğini açıkladı. Oysa Merih Demiral ile ilgili 2 maçlık cezanın içeriğinde, "Genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikli gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği"
gerekçeleri yer aldı. Bu da UEFA'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.