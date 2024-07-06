Bu harekete ceza vermediler

İngiltere'nin yıldızı Jude Bellingham, Slovenya maçında cinsel organını işaret edip tribünleri tahrik ederken UEFA sadece 20 bin Euro para cezasıyla geçiştirip, 1 maç ceza verse de bunu 1 yıl erteledi ve tekrarı halinde devreye gireceğini açıkladı. Oysa Merih Demiral ile ilgili 2 maçlık cezanın içeriğinde,gerekçeleri yer aldı. Bu da UEFA'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.