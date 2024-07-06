Ev sahibi kapı dışarı

BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
DÜN gece devlerin çeyrek final mücadelesinde gülen taraf uzatmada İspanya oldu. Maçta futbol kalitesi vardı, sert ikili mücadeleler vardı, heyecan vardı, pozisyonlar vardı.
Bilhassa ikinci yarıda İspanya'nın golünden sonra karşılaşmanın seyir zevki üst düzeye çıktı. Seyircisinin de desteğiyle Almanya bastırdıkça bastırdı. Goller kaçırdı. Fakat son dakikalarda golü buldu. Uzatmaya çok moralli girdiler ama İspanya güzel bir golle maçı kazandı.
Dani Olmo, sahanın yıldızıydı. Alman yıldız Toni Kroos'un da jübile maçı hüzünlü