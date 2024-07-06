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Giriş Tarihi: 6.7.2024

Hollanda’nın defoları belli

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Hollanda’nın defoları belli

Hollanda yenilmeyecek bir takım değil, çok önemli zafiyetleri bulunuyor. Özellikle geçişlerde ciddi defoları var. Biz bundan yararlanabiliriz. Ayrıca duran toplar en büyük kozumuz olacak Maalesef şu ana kadar saha içinde fikri olan bir takım görüntüsü vermedik. Duygularla hareket ediyoruz ve coşkuluyuz. Bu maçı kazanmamızın şifresi, doğru ve disiplinli oynamaktan geçiyor

Almanya'da A Milli Takımı takip eden teknik direktör, A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Reha Kapsal ile bugün oynayacağımız Hollanda maçı öncesi hem Ay-Yıldızlı ekibi hem de rakibin artı ve eksilerini masaya yatırdık. Kapsal, sorularımıza şu yanıtları verdi:
Gruptan ikinci olarak çıktık, Avusturya'yı yendik ve en iyi 8 takım arasındayız. Şimdi rakibimiz Hollanda. Buraya kadar gelen süreçle ilgili genel yorumunuz nedir?
Bu süreçte başarıdaki en önemli unsurun, duygular olduğunu düşünüyorum. Oyuncular, duygu depolarını doldurup, sınırlarını zorlayarak başarılı oldu. Coşku, savaşma ruhumuz başarılı olduğumuz turnuvalarda her zaman en ön sıraya geçmiştir. Portekiz maçı istediğimiz gibi gitmedi ama diğer üç karşılaşmaya baktığımızda kazanılmasında en önemli faktörün bu olduğunu düşünüyorum ve de takım birlikteliği. Özellikle böyle turnuvalarda, kriz anında her zaman öne çıkmıştır.




TURNUVANIN EN TUTKULU TAKIMI TÜRKİYE

Sahaya çıkınca duygular da taktikteknik kadar önemli midir?
Maalesef bizim oynadığımız sisteme göre saha içinde bir fikri olan takım görüntüsü vermedik şu ana kadar. Onun için duygularla hareket ediyoruz. Duygu tabii ki lig maratonunda sıkıntı yaratabilir. Esas oyun gücüyle götürmeniz gerekir ama bazen böyle fast food turnuvalarda yani günlük, performansla olabiliyor. Gireniyle çıkanıyla istenilen oyundan uzak ama en duygulu, en coşkulu takım biziz. Bu konuda kesinlikle kuşku yok.




MALEN VE GAKPO'YA DİKKAT!

Hollanda hakkında neler söylersiniz? Nelere dikkat etmeliyiz?
Hollanda 4 puanla gruptan 3. çıktı, istenilen performansının uzağında kaldı ama her zaman vitesi yükseltebilecek potansiyeli var. Romanya maçını 3-0 kazandı ama 9-0 da kazanabilirdi. Stoperde genelde Vrij ve Van Dijk oynuyor ama Ake gelerek üçlü asimetrik kurulum yapıyorlar. Yeri geldiğinde 3-1-6, yeri geldiğinde 3-2-5 gibi oynuyorlar. Sağda Ake içeri girdiğinde sağ tarafta Dumfries, önde de büyük olasılıkla geçen maç iki gol atan Malen beraber oynayarak aşırı yüklenme yapıyorlar. Memphis Depay, turnuvada 24 takım arasında tek sahte 9 oynayan futbolcu. Orta saha arasına gelip doğru yerde top alıyor. Ne orta saha oraya girebiliyor ne de stoperler alanı boşaltmış, tereddütte bırakıyor o bölgedeki oyuncuları. Gakpo ve Malen ikisi de çizgide oynayacak. Az oyuncuyla çok adamı bağlamak istiyorlar. Hollanda Milli Takımı total futbolun gereği, dinamik ve statik alanları iyi bulan ve kullanan bir takım. Savunmada birimler arası konumlanmayı ve parselasyonu iyi yapmalıyız. Taktiksel dayanıklılığa sadık kalıp oynamalıyız. Yani maçı kazanmamızın şifresi, doğru ve disiplinli oyundan geçiyor.
Nasıl bir 11'le sahaya çıkmalıyız. İki cezalı oyuncumuz da var?
Cezasını çeken Hakan 11'e dönüyor. Orkun ve İsmail yok. Ben olsam savunma üçlüsü ile oynamam çok. Kaan, ceza alan Merih'in yerine Samet, Abdülkerim, Ferdi ve Mert… Ben bu beşliyi bozmam. Malen ve Gakpo çok tehlikeli, içeri kateden oyuncular. Bu beşli oturduktan sonra mutlaka birbirinin kademesine girecektir. Aynı şekilde üçlü oyun kurulurken genelde Kaan- Abdülkerim pasör stoperler. Top teknikleri iyi oyuncular. Topu da oyuna iyi soktular. Avusturya'nın presini de kırmıştık.



5'Lİ OYUN OYNAMAMIZ ŞART

Yarı final şansımızı ne görüyorsunuz? Neler yapmalıyız? Özellikle oyun nasıl olmalı?
Biz ne yaparız? Bir kere 5'li bir oyun oynamamız gerekir. Geçen maç gibi gol attıktan sonra Montella, Kaan'ı orta sahadan stopere aldı. Top rakipte iken 5- 3-2 gibi üç tane simetri hat oluşturmalıyız. Doğru kurgulanmış bir oyunda bizim en önemli silahlarımız, geçiş oyunları ve duran toplar olur. Hollanda yenilmeyecek bir takım değil, zafiyetleri var. Hollanda, özellikle geçişlerde ciddi defosu olan bir takım. Bunu doğru kullanmalıyız ve de duran topları. Bu planı disiplinli bir şekilde uygularsak turu geçebiliriz.




UEFA BÜYÜK HAKSIZLIK YAPTI

Merih'e iki maç ceza verilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Özellikle Türk takımlarına karşı Avrupa'da ne yazık ki bunu yapıyorlar. Böyle bir şeyden dolayı ceza vermek abesle iştigal. Yapılan çok büyük bir terbiyesizlik, büyük haksızlık. Tek kelimeyle saygısızca. Verilen kararı mantıkla bağdaştırmak mümkün değil. Takım bundan etkilenmemeli.
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Hollanda’nın defoları belli
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