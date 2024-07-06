Hollanda’nın defoları belli

Almanya'da A Milli Takımı takip eden teknik direktör, A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Reha Kapsal ile bugün oynayacağımız Hollanda maçı öncesi hem Ay-Yıldızlı ekibi hem de rakibin artı ve eksilerini masaya yatırdık. Kapsal, sorularımıza şu yanıtları verdi:
Gruptan ikinci olarak çıktık, Avusturya'yı yendik ve en iyi 8 takım arasındayız. Şimdi rakibimiz Hollanda. Buraya kadar gelen süreçle ilgili genel yorumunuz nedir?
Bu süreçte başarıdaki en önemli unsurun, duygular olduğunu düşünüyorum. Oyuncular, duygu depolarını doldurup, sınırlarını zorlayarak başarılı oldu. Coşku, savaşma ruhumuz başarılı olduğumuz turnuvalarda her zaman en ön sıraya geçmiştir.
Portekiz maçı istediğimiz gibi gitmedi ama diğer üç karşılaşmaya baktığımızda kazanılmasında en önemli faktörün bu olduğunu düşünüyorum ve de takım birlikteliği. Özellikle böyle turnuvalarda, kriz anında her zaman öne çıkmıştır.
TURNUVANIN EN TUTKULU TAKIMI TÜRKİYE
Sahaya çıkınca duygular da taktikteknik kadar önemli midir?
Maalesef bizim oynadığımız sisteme
göre saha içinde bir fikri olan takım görüntüsü
vermedik şu ana kadar. Onun
için duygularla hareket ediyoruz. Duygu tabii ki lig maratonunda sıkıntı yaratabilir. Esas oyun gücüyle götürmeniz gerekir ama bazen böyle fast food turnuvalarda yani günlük, performansla olabiliyor.
Gireniyle çıkanıyla
istenilen oyundan uzak ama en duygulu,
en coşkulu takım biziz. Bu konuda kesinlikle kuşku yok.
MALEN VE GAKPO'YA DİKKAT!
Hollanda hakkında neler söylersiniz? Nelere dikkat etmeliyiz?
Hollanda 4 puanla gruptan 3.
çıktı, istenilen performansının uzağında
kaldı ama her zaman vitesi
yükseltebilecek potansiyeli var. Romanya
maçını 3-0 kazandı ama 9-0
da kazanabilirdi. Stoperde genelde
Vrij ve Van Dijk oynuyor ama Ake
gelerek üçlü asimetrik kurulum yapıyorlar.
Yeri geldiğinde 3-1-6, yeri
geldiğinde 3-2-5 gibi oynuyorlar.
Sağda Ake içeri girdiğinde sağ tarafta
Dumfries, önde de büyük olasılıkla
geçen maç iki gol atan Malen beraber
oynayarak aşırı yüklenme yapıyorlar. Memphis Depay, turnuvada 24 takım arasında tek sahte 9 oynayan futbolcu.
Orta saha arasına
gelip doğru yerde top alıyor.
Ne orta saha oraya girebiliyor ne de
stoperler alanı boşaltmış, tereddütte
bırakıyor o bölgedeki oyuncuları. Gakpo ve Malen ikisi de çizgide oynayacak.
Az oyuncuyla
çok adamı
bağlamak istiyorlar.
Hollanda
Milli
Takımı total
futbolun gereği,
dinamik
ve statik alanları
iyi bulan
ve kullanan
bir takım. Savunmada birimler arası konumlanmayı ve parselasyonu iyi yapmalıyız.
Taktiksel dayanıklılığa
sadık kalıp oynamalıyız. Yani maçı kazanmamızın şifresi, doğru ve disiplinli oyundan geçiyor.
Nasıl bir 11'le sahaya çıkmalıyız. İki cezalı oyuncumuz da var?
Cezasını çeken Hakan 11'e dönüyor.
Orkun ve İsmail yok. Ben olsam
savunma üçlüsü ile oynamam
çok. Kaan
, ceza alan Merih'in yerine Samet
, Abdülkerim
, Ferdi
ve Mert
… Ben bu beşliyi bozmam. Malen ve Gakpo çok tehlikeli, içeri kateden oyuncular.
Bu beşli oturduktan
sonra mutlaka birbirinin kademesine
girecektir. Aynı şekilde
üçlü oyun kurulurken genelde Kaan-
Abdülkerim pasör stoperler. Top
teknikleri iyi oyuncular. Topu da
oyuna iyi soktular. Avusturya'nın
presini de kırmıştık.
5'Lİ OYUN OYNAMAMIZ ŞART
Yarı final şansımızı ne görüyorsunuz? Neler yapmalıyız? Özellikle oyun nasıl olmalı?
Biz ne yaparız? Bir kere 5'li
bir oyun oynamamız gerekir. Geçen maç gibi gol attıktan sonra Montella, Kaan'ı orta sahadan stopere aldı.
Top rakipte iken 5-
3-2 gibi üç tane simetri hat oluşturmalıyız. Doğru kurgulanmış bir oyunda bizim en önemli silahlarımız, geçiş oyunları ve duran toplar olur.
Hollanda yenilmeyecek
bir takım değil, zafiyetleri
var. Hollanda, özellikle geçişlerde ciddi defosu olan bir takım.
Bunu doğru kullanmalıyız
ve de duran topları. Bu planı disiplinli bir şekilde uygularsak turu geçebiliriz.
UEFA BÜYÜK HAKSIZLIK YAPTI
Merih'e iki maç ceza verilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Özellikle Türk takımlarına karşı Avrupa'da ne yazık ki bunu yapıyorlar. Böyle bir şeyden dolayı ceza vermek abesle iştigal. Yapılan çok büyük bir terbiyesizlik, büyük haksızlık. Tek kelimeyle saygısızca. Verilen kararı mantıkla bağdaştırmak mümkün değil. Takım bundan etkilenmemeli.