Hollanda’nın defoları belli

Almanya'da A Milli Takımı takip eden teknik direktör, A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Reha Kapsal ile bugün oynayacağımız Hollanda maçı öncesi hem Ay-Yıldızlı ekibi hem de rakibinBu süreçte başarıdaki en önemli unsurun, duygular olduğunu düşünüyorum. Oyuncular, duygu depolarını doldurup, sınırlarını zorlayarak başarılı oldu.Portekiz maçı istediğimiz gibi gitmedi ama diğer üç karşılaşmaya baktığımızda kazanılmasında en önemli faktörün bu olduğunu düşünüyorum ve de takım birlikteliği. Özellikle böyle turnuvalarda, kriz anında her zaman öne çıkmıştır.Maalesef bizim oynadığımız sistemegöre saha içinde bir fikri olan takım görüntüsüvermedik şu ana kadar. Onuniçin duygularla hareket ediyoruz.Gireniyle çıkanıylaistenilen oyundan uzak ama en duygulu,en coşkulu takım biziz.Hollanda 4 puanla gruptan 3.çıktı, istenilen performansının uzağındakaldı ama her zaman vitesiyükseltebilecek potansiyeli var. Romanyamaçını 3-0 kazandı ama 9-0da kazanabilirdi. Stoperde geneldeVrij ve Van Dijk oynuyor ama Akegelerek üçlü asimetrik kurulum yapıyorlar.Yeri geldiğinde 3-1-6, yerigeldiğinde 3-2-5 gibi oynuyorlar.Sağda Ake içeri girdiğinde sağ taraftaDumfries, önde de büyük olasılıklageçen maç iki gol atan Malen beraberoynayarak aşırı yüklenme yapıyorlar.Orta saha arasınagelip doğru yerde top alıyor.Ne orta saha oraya girebiliyor ne destoperler alanı boşaltmış, tereddüttebırakıyor o bölgedeki oyuncuları.Az oyuncuylaçok adamıbağlamak istiyorlar.HollandaMilliTakımı totalfutbolun gereği,dinamikve statik alanlarıiyi bulanve kullananbir takım.Taktiksel dayanıklılığasadık kalıp oynamalıyız.Cezasını çeken Hakan 11'e dönüyor.Orkun ve İsmail yok. Ben olsamsavunma üçlüsü ile oynamamçok., ceza alan Merih'in yerineve… Ben bu beşliyi bozmam.Bu beşli oturduktansonra mutlaka birbirinin kademesinegirecektir. Aynı şekildeüçlü oyun kurulurken genelde Kaan-Abdülkerim pasör stoperler. Topteknikleri iyi oyuncular. Topu daoyuna iyi soktular. Avusturya'nınpresini de kırmıştık.Biz ne yaparız? Bir kere 5'libir oyun oynamamız gerekir.Top rakipte iken 5-3-2 gibi üç tane simetri hat oluşturmalıyız.Hollanda yenilmeyecekbir takım değil, zafiyetlerivar.Bunu doğru kullanmalıyızve de duran topları.Özellikle Türk takımlarına karşı Avrupa'da ne yazık ki bunu yapıyorlar. Böyle bir şeyden dolayı ceza vermek abesle iştigal. Yapılan çok büyük bir terbiyesizlik, büyük haksızlık. Tek kelimeyle saygısızca. Verilen kararı mantıkla bağdaştırmak mümkün değil. Takım bundan etkilenmemeli.