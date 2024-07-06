Penaltılarda horoz öttü!

Çeyrek finalin diğer ayağında Portekiz ile Fransa, Hamburg'da karşı karşıya geldi. Zorlu maçın normal süresi ve 120 dakikası 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup eden Horozlar, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. Portekiz adına Joao Felix üçüncü atışı direğe nişanlayınca takımının eve dönmesine neden oldu. Bu sonuçla beraber Fransa, EURO 2016'da evinde Portekiz'e kupa kaybettiği finalden 8 yıl sonra Ronaldo ve arkadaşlarını eleyip intikamını aldı. Ayrıca Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez bir büyük turnuvayı gol atamadan tamamladı.