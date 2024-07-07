4x4’lük Arda Güler

Milli yetenek Arda Güler, A Milli Takımımızın EURO 2024'e veda etmesine rağmen şampiyonaya damgasını vurdu. Gürcistan'a attığı nefis golle turnuvaya süper bir giriş yapan 19 yaşındaki oyuncu, son 16 turunda da Avusturya sınavında Merih Demiral'a asistiyle tarihe geçmişti.
1 GOL-2 ASİSTLE KENDİNİ GÖSTERDİ
Çeyrek finalde ise Hollanda'ya karşı gösterdiği performansla fark yaratan Arda Güler, Samet Akaydın'a verdiği gol pasıyla Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1'den fazla asist yapan sadece 4 genç futbolcudan biri oldu.
Daha önce bu başarıya Enzo Scifo (1984), Cristiano Ronaldo (2004) ve Lamine Yamal (2024) ulaştı. Yenilgiye engel olamayan Arda, turnuvayı 1 gol-2 asistle tamamladı.
MERİH'E SEVGİ SELİ
UEFA tarafından 2 maç ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral, Hollanda maçı öncesi tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. Sahaya çıkan 26 yaşındaki stoper, taraftarları bağrına bastı.