4x4’lük Arda Güler

Milli yetenek Arda Güler, A Milli Takımımızın EURO 2024'e veda etmesine rağmen şampiyonaya damgasını vurdu. Gürcistan'a attığı nefis golle turnuvaya süper bir giriş yapanÇeyrek finalde ise Hollanda'ya karşı gösterdiği performansla fark yaratanDaha önce bu başarıya Enzo Scifo (1984), Cristiano Ronaldo (2004) ve Lamine Yamal (2024) ulaştı.UEFA tarafından 2 maç ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral, Hollanda maçı öncesi tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. Sahaya çıkan 26 yaşındaki stoper, taraftarları bağrına bastı.