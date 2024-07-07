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Giriş Tarihi: 7.7.2024

Van Basten’den UEFA’ya: Merih’in cezası çok saçma

Van Basten’den UEFA’ya: Merih’in cezası çok saçma
Hollanda efsanesi Marco van Basten, UEFA'nın milli oyuncu Merih Demiral'ın 'Bozkurt' sevincine verdiği 2 maçlık cezayı eleştirdi. Hollandalı kamu yayıncısı NOS'ta yorumculuk yapan 59 yaşındaki eski futbolcu, "Merih Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum. Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında zaten cezayı Türkler verirdi. UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz, çünkü bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz. Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın" ifadelerini kullandı.
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Van Basten’den UEFA’ya: Merih’in cezası çok saçma
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