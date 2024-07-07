Van Basten’den UEFA’ya: Merih’in cezası çok saçma

efsanesi Marco van Basten, UEFA'nın milli oyuncu Merih Demiral'ın 'Bozkurt' sevincine verdiği 2 maçlık cezayı eleştirdi. Hollandalı kamu yayıncısı NOS'ta yorumculuk yapan 59 yaşındaki eski futbolcu, "Merih Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum. Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında zaten cezayı Türkler verirdi.Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz. Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın" ifadelerini kullandı.