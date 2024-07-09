Komşuların final savaşı

EURO 2024'te heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Çeyrek finalde Almanya'yı 2-1 ile mağlup eden İspanya ile Portekiz'i penaltılarda saf dışı bırakan Fransa, kozlarını Münih'te paylaşıyor.
İki takım, büyük turnuvalar tarihinde altıncı kez karşı karşıya gelecek. Turnuvada ortaya koyduğu performans ile favoriler arasında öne çıkan ekip olan İspanya, EURO 2024'te oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan tek takım durumunda.
Avrupa Şampiyonaları tarihinde üst üste altı galibiyet alan takım bulunmuyor. İspanya bugün kazanırsa turnuva rekorunu da kıracak.
MATADOR AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
İspanya, 2023 senesinden bu yana teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde çıktığı 19 karşılaşmanın 15'ini kazanıp %79 galibiyet oranı yakaladı. Bu tarih aralığında Matadorlar, Avrupa ülkeleri arasında galibiyet yüzdesi en iyi takımı durumunda.
LAMINE YAMAL, XAVI'NİN İZİNDE
Lamine Yamal, EURO 2024'te takım arkadaşlarına 14 şut pası verirken Xavi'nin EURO 2012'de 25 şut pası ile kırdığı rekor sonrasında en yüksek sayıya ulaşan İspanyol oyuncu durumunda.
BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Kazanan şampiyon olur
Aslında
ikinci erken finali seyredeceğiz. İlkinin kaderini son dakikalar belirledi. Almanya, beraberliği sağladı, maç uzadı. İspanya attı penaltılara gidilmedi. Şimdiki denklemler çok karışık. Toplam 3 gol atmış, bunu da akan oyunda başaramamış bir Fransa var. İki penaltı, bir de kendi kalesine atılan golle yarı finale kadar geldiler. Sadece Mbappe'nin yaptıklarıyla sınırlı bir hücum hattına sahipler. Konsantre oynayan her takım Fransızlara zorluk çıkardı. İspanya daha beterini yapacaktır. Oyun gücü ve oyuncu kalitesine baktığımız zaman İspanyolları durduracak takım kalmadı. Her bölgede çok iyiler. Hem az pozisyon veriyorlar hem de çok çabuk şekilde kaleye gidiyorlar.
Fransızların tek şansı topu rakibe bırakıp geçiş oyunuyla skor aramak. Bu noktada gerçek bir sinir harbi olacak. Çünkü onlar da topun kendilerinde kalmasını seviyor. Buradan çıkan takım 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını da kazanır.