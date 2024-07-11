Tesadüf değil alın teri

Fransa'nın 4 dakikada fişini çekerek 2-1 kazanan İspanya Milli Takımı, EURO 2024'te adını finale yazdırarak uzun süren hasretine son verdi. En son şampiyon olduğu EURO 2012'de bu başarıya ulaşan Boğalar, teknik direktör Luis de la Fuente önderliğinde 12 yılın ardından final gördü. 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Luis Enrique'nin yerine gelen 63 yaşındaki hoca, büyük bir planlamanın ışığında bunu başardı. İşte detaylar: 9 yıl boyunca U19 ve U21 İspanya Milli Takımları'nda görev yapanBüyük takım tecrübesi olmadığı için eleştirilse de "İspanyol futbolunun geçmişi de geleceği de benim" diyen deneyimli isim; Pedri, Oyarzabal, Ruiz, Merino ve Olmo gibi genç yıldızları kendi elleriyle büyüttü.Her şeyin para olmadığını kanıtlayan De la Fuente, mevkidaşlarına nazaran yıllık sadece 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor.TEKNIK direktör Luis de la Fuente'nin kendine has katı kuralları mevcut. Bir disiplin içinde takımını yöneten deneyimli çalıştırıcı, futbolcularının dakik olmalarını sağlamak adına ceza sistemi işletiyor. İspanyol basınında çıkan habere göre; oyuncular, antrenman toplantılarınaAyrıca, 100 (ya da 200) Euro, temel ceza olan 1.000 Euro'ya ek olarak uygulanıyor. Yani, bir oyuncu 5 dakika geç kalırsa, bin 500 Euro ya da maç günü iki bin Euro ödüyor. Takımın önemli yıldızı Morata bununla ilgili, "Bazılarının koridorun ortasında hızla koştuklarını duyabiliyorsunuz" demişti.