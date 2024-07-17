Mbappe’ye 80 bin kişilik imza töreni

PARİS Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kylian Mbappe, Real Madrid'e Santiago Bernabeu'da 5 yıllık imza attı. 80 bin kişinin katıldığı törende duygusal anlar yaşayan Fransız yıldız, "Hayalim Real Madrid'e imza atmaktı. Diğer hayalim artık dünyanın en iyi kulübünün seviyesinde oynayabilmek. Bu kulübe hayatımı ve her şeyimi vereceğim"
dedi. 9 numaralı formayı giyecek 25 yaşındaki golcüye 50 milyon Euro imza parası ödeneceği, maaşının da yıllık 15-20 milyon Euro arasında olacağı ifade ediliyor.