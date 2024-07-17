Mbappe’ye 80 bin kişilik imza töreni

PARİS Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kylian Mbappe, Real Madrid'e Santiago Bernabeu'da 5 yıllık imza attı. 80 bin kişinin katıldığı törende duygusal anlar yaşayan Fransız yıldız,dedi. 9 numaralı formayı giyecek 25 yaşındaki golcüye 50 milyon Euro imza parası ödeneceği, maaşının da yıllık 15-20 milyon Euro arasında olacağı ifade ediliyor.