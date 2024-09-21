Dev düello

SAMET YÜKSEL: FENERBAHÇE



GÜÇLÜ ORTA SAHA MAÇI KOPARIR



KASIMPAŞA maçında 1 gol atıp penaltı kazandıran Saint-Maximin derbiye de motivasyonu yüksek çıkacak.

SAKATLIĞI süren Osayi-Samuel bugün forma giyemeyecek.

AMRABAT, kendisini iyi hissettiğini belirterek teknik direktör Jose Mourinho'dan forma istedi.

KASIMPAŞA maçında dinlendirilen Dzeko, tekrar görevde. Mourinho, bir taktik idmanında En-Nesyri'yi denese de ilk 11'de Dzeko görev alacak.

OOSTERWOLDE'YE Barış görevi verildi. Deneyimli oyuncu, maç içerisinde hücumu düşünmeyecek. Defansı üçleyerek sol stoper olarak görev alacak.

BECAO ve Çağlar'ın son maçtaki performansı alkış topladı. Portekizli, bu ikiliyi 11'de oynatacak.

ORTA sahada ipleri eline almak isteyen Mourinho'nun İsmail, Fred, Szymanski gibi agresif bir üçlü ile sahaya çıkması bekleniyor.

F.BAHÇE, Jakobs ve Abdülkerim topla buluştuğunda pres başlatacak.

MERT Müldür ile de görüşen Mourinho, oyuncusundan sağ kanat gibi bindirmelerde bulunmasını istedi.

SAINT-MAXIMIN, Kaan Ayhan'ı adeta ezberledi. Kaan'ın savunma yönünü videolarla analiz eden yıldız oyuncu, bire birde özellikle tehlike oluşturmaya çalışacak.









DZEKO'NUN AKLI TABELADA

Sezona harika bir başlangıç yapan Edin Dzeko, güzünü Fenerbahçe'deki geçen sezonunu aşmaya dikti. 5 maçta ağları toplam 4 kez sarsan, 1 de asist yapan Bosnalı forvet, Galatasaray karşısında tabelaya 1 kez katkıda bulunması durumunda 4 gol-2 asistlik performansını egale edecek. Bu sayı artarsa en iyi başlangıcına imza atacak.



JOSE'NİN HEDEFİ ŞAH VE MAT

Geçen hafta yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Benim için normal bir mücadele" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbiyi satranç maçı olarak görüyor. Hafta boyunca hazırladığı analizleri oyuncularına aktaran Portekizli teknik adam, saha içinde Okan Buruk'u mat etmek istiyor. Takımıyla üst üste toplantılar yaparak rakibin eksik yönlerini ezberleten başarılı çalıştırıcı, özellikle orta sahada hakimiyet kurmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Osimhen için de stoperlerini özellikle uyaran Mourinho'nun, Nijeryalı oyuncunun bir an olsun boş bırakılmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.









2079 ASLAN TRİBÜNDE!

Heyecan dolu mücadelede Galatasaray taraftarı da yerini alacak. 2079 sarı-kırmızılı futbolsever, Ülker Stadyumu'nda deplasman tribününde olacak

Kadıköy'de oynanacak dev müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra Galatasaraylı futbolseverler de yer alacak. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada 2079 sarı-kırmızılı taraftar tribünde olacak. Öğlen saatlerinde RAMS Park'ta toplanacak olan Galatasaraylılar, polis eskortu eşliğinde maç saati yaklaştığında yola çıkacak ve Kadıköy'e götürülecek. Ayrıca bu maç için yoğun bir güvenlik önlemi alınacak. Derbide 3500 polisin görev yapacağı öğrenildi. Ülker Stadyumu içerisinde ve çevresinde kuş uçurulmayacak.

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MEHMET ÖZCAN: GALATASARAY



GALATASARAY OSİMHEN'LE VURACAK

DERBİDEN 10 gün önce takıma 10 milyon Euro ödeme yapıldı.

RAHAT kazanılan Rize ve Gaziantep maçlarıyla Aslan, hem öz güven kazandı hem de havaya girdi.

SARI-KIRMIZILI ekibin yıldızı Osimhen, hafta boyunca ekstra çalışmalarla kendisini derbiye hazırladı.

YENİ transfer Sallai fizik olarak hazır geldi. Ancak takımla uyumu daha fazla olan Yunus Akgün 11 için favori.

TEDAVİSİNİN ardından Türkiye'ye dönen İcardi'nin perşembe günü takıma katılmasıyla Ziyech dışında eksik kalmadı.

TEKNİK direktör Okan Buruk, derbiye özel sisteminde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Antrenmanlarda 4-2-3-1 şeklindeki saha içi diziliş bozulmadı.

YENİ transferler Jakobs ve Osimhen çift kale maçlarda as takımda çalıştı.

İCARDİ oynamak istediğini söylese de ilk 11'de düşünülmüyor. Osimhen'e göre oyun kurgulandı.

TEKNİK heyet, Kadıköy'deki atmosferi düşünerek oyuncularını kart konusunda uyardı.

SARA ve Mertens'e özel duran top çalışması yaptırıldı ve Fenerbahçe'yi şaşırtacak hücum setleri hazırlandı.









BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ

OSİMHEN, Napoli formasıyla hem İtalya'da hem de Avrupa kupalarında dev takımların kâbusu oldu. Türkiye'de ilk derbisine çıkacak Nijeryalı golcü, CV'sine F.Bahçe'yi de eklemek istiyor. İşte Osimhen'in gol attığı büyük takımlar: Roma: 7 maç/3 gol, Juventus: 7 maç/2 gol-2 asist, Fiorentina: 6 maç/3 gol-2 asist, Barcelona: 4 maç/1 gol, Ajax: 3 maç/1 gol, Milan: 3 maç/1 gol, Monaco: 2 maç/2 gol, Marsilya: 2 maç/1 gol, Chelsea: 1 maç/1 gol.



KONTROLLÜ VE SABIRLI OYNAYIN!

Süper Lig'de ilk 5 hafta oynadığı tüm maçları kazanan tek takım olan G.Saray, derbiye F.Bahçe'nin 2 puan önünde zirvede çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, derbi planlarını galibiyet üzerine yaparken oyuncularını kontrollü ve sabırlı futbol konusunda uyardı. "Kadıköy'e lider gidiyoruz. Size inanıyorum; lider döneceğiz. Gerginlikten uzak durun" diyen tecrübeli hoca, Kadıköy'de Galatasaray'ın hocası olarak çıktığı 2 maçta 1 galibiyet- 1 beraberlik aldı.

