14 milyon TL’lik umut

Sahadaki performansı kadar, mütevazı kişiliği ve yardımseverliğiyle de öne çıkan N'Golo Kante'nin Fenerbahçe günleri resmen başladı... Önceki gece İstanbul'a inen Fransız orta saha, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atarken kulübün başlattığı "Geleceğe Umut" projesine de katıldı. Chelsea'de oynadığı dönemde futbolculara kesilen cezalar yardım kampanyalarında kullanıldığı için bilerek idmanlara 1 dakika geç çıkan ve ceza ödeyen futbolcu, sarılacivertlilerin projesine 275 bin Euro yani 14 milyon TL'lik katkı vermiş oldu. Yarım sezon için 5.5 milyon, gelecek iki yılda 11'er milyondan 22 milyon olmak üzere 27.5 milyon Euro kazanacak 34 yaşındaki yıldızın maaşının yüzde 1'i 275 bin Euro yani 14 milyon TL'ye denk geliyor.



PROJEYE DESTEK OLDU

Kante önceki gece imzayı atarken projeye verdiği desteği üzerinde "Hope fort he future %1" (Geleceğe Umut için yüzde 1) yazılı forma ile gösterdi.

GUENDOUZİ İLE BÜYÜK BULUŞMA

Kante dün sabah Samandıra'ya gitti, tesisleri gezdi, arkadaşlarıyla tanıştı. Fransa Milli Takımı'nda bir kez birlikte forma giydiği Guendouzi ile hasret giderdi. Ardından sahada düz koşu yaptı ve kendisi için özel olarak hazırlanan programla salonda çalıştı.

G.BİRLİĞİ MAÇINDA 11'DE

Havalimanında coşkulu bir şekilde karşılanan Kante'ye dün de Kadıköy'de sarılacivertli taraftarların sevgisi vardı. Fransız oyuncu yeni takımına Erzurumspor ile oynanan kupa maçında tribünden destek verdi. Ligdeki G.Birliği maçında sahada olması bekleniyor.