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Giriş Tarihi: 24.8.2024

2.5 milyon dolar pazarlığı

Genç orta saha için kulübüne 8+3 milyon dolarlık teklif sunuldu. Arjantin devi ise sarı-lacivertlilerden 13.5 milyon dolar talep ediyor

2.5 milyon dolar pazarlığı
Fenerbahçe'deki belirsizlik her gün başka bir ismi gündeme getirirken, transfer teklifi götürülen isimler için pazarlıklar da aralıksız sürüyor. Sarı-lacivertlilerin orta saha için düşündüğü Cristian Medina'nın rakamları ortaya çıktı. Arjantin basını, 22 yaşındaki futbolcunun Boca Juniors ile olan sözleşmesindeki özel maddeyi haberleştirdi. 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi olan Medina için kulübünün 13 milyon 500 bin dolar talep ettiği bildirildi.

SERBEST KALMA BEDELİ ARTACAK
Fenerbahçe'nin ise Arjantin kulübüne 8+3 milyon dolar teklif ettiği aktarıldı. Ülke basınında, Medina'nın sözleşmesindeki özel maddeyle ilgili detaylara da verildi. Buna göre Cristian Medina'nın transfer dönemi içindeki serbest kalma bedeli 15 milyon dolarken, sonraki süreçte rakamın 20 milyon dolara çıkacağı vurgulandı.
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2.5 milyon dolar pazarlığı
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