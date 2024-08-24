2.5 milyon dolar pazarlığı

Fenerbahçe'deki belirsizlik her gün başka bir ismi gündeme getirirken, transfer teklifi götürülen isimler için pazarlıklar da aralıksız sürüyor. Sarı-lacivertlilerin orta saha için düşündüğü Cristian Medina'nın rakamları ortaya çıktı.31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi olan Medina için kulübünün 13 milyon 500 bin dolar talep ettiği bildirildi.Fenerbahçe'nin ise Arjantin kulübüne 8+3 milyon dolar teklif ettiği aktarıldı. Ülke basınında, Medina'nın sözleşmesindeki özel maddeyle ilgili detaylara da verildi. Buna göre Cristian Medina'nın transfer dönemi içindekivurgulandı.