25 milyon Euro'ya Ederson serbest!
Giriş Tarihi: 30.04.2026

Brezilyalı kaleciye Al Nassr talip oldu. Suudi kulübü 25 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini öderse transferi gerçekleştirecek.

Samet YÜKSEL
Çaykur Rizespor maçında yediği hatalı golün ardından G.Saray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarların öfkesine hedef olan Ederson'un, Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu. Yıllık 11 milyon Euro kazanan Brezilyalı kaleciyi Al Nassr'ın istediği ve menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinin kısa süre içinde sarı-lacivertli kulüple görüşeceği belirtilirken, tecrübeli eldivenin de mali şartların oluşması halinde ayrılığa sıcak bakacağı öğrenildi. Ederson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu da bildirildi. Bu arada derbide kırmızı kart gördükten sonra VAR monitörünün olduğu kabini yumruklayan Ederson'un cezası bugün belli olacak.

