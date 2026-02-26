3-5-2 planı!

Sakat ve cezalılarla toplam 7 eksiği olan teknik direktör Tedesco, özellikle savunmada yaşanan problem nedeniyle top rakipteyken beşli hatta dönerek merkezde ve kanat beklerinde sayısal üstünlük kurmayı hedefliyor. Böylece ceza sahası çevresinde daha kompakt ve kalabalık bir yapı oluşturulacak. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde ise sistem üçlü savunma formuna evrilecek. Kanat bekleri çizgiye basacak, orta sahada ise Guendouzi- Kante ikilisi geçiş oyununu yönlendirecek. Amaç, ilk maçta yaşanan yerleşim hatalarını minimize etmek ve ikinci bölgede daha kontrollü çıkışlar yapmak. İtalyan çalıştırıcı, yaptığı toplantılarda ise "Çıkın ve cesaretli bir şekilde oynayın" mesajını iletiyor.



ASENSİO KARARSIZLIĞI

Nottıngham deplasmanında Marco Asensio'nun maça kulübede başlama ihtimali var. 30 yaşındaki futbolcu, 31 resmi maçta 2376 dakika görev yaptığı için teknik direktör Tedesco, oyuncusunu zorlu lig yarışını da düşünerek dinlendirmeyi planlıyor. Ancak İspanyol yıldızın kendisini iyi hissettiğini ve oynayabileceğini hocasına ilettiği öğrenildi. Son karar maç saati verilecek. Asensio son Kasımpaşa maçında 90+5'te golünü atmış ancak bu galibiyete yetmemişti.



TARIK İLK KEZ AVRUPA'DA

EDERSON'UN yokluğunda, ara transferde kadroya katılan Mert Günok'un da adı UEFA listesine bildirilmediği için kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Yedek kaleci ise Engin Can Biterge olacak. 29 yaşındaki Tarık kariyerinde ilk kez Avrupa mücadelesinde görev alacak. Tarık, bu sezon Süper Lig'de Samsunspor (0-0) ve Karagümrük (2-1) ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş (1-2) maçlarında kaleyi korudu.