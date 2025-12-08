30 dakikada kahır&hüsran

Son dakika golleriyle Beşiktaş derbisinde galibiyete uzanan, Galatasaray karşısında beraberliği kurtaran Fenerbahçe bazı maçlarda da hatasının kurbanı oldu… Bu sezon 15 haftada hiç yenilmedi ama 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak 12 puan bıraktı. Bu puan kayıplarının 6'sını ise son 30 dakikada yediği gollerle kaybetti. Önce Galatasaray ardından da Başakşehir'le 1-1 berabere kalıp üst üste kazanma alışkanlığını yitiren sarılacivertliler, liderlik şansını da elinin tersiyle itti. Puan kaybettiği 6 karşılaşmanın 3'ünde aynı senaryoyu yaşayan Fenerbahçe için bu maçların son bölümleri adeta eziyete dönüştü.

3 KARŞILAŞMADA DA AYNI SENARYO!

1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçtiği Alanyaspor'dan 90+3'de gol yiyip maçı 2-2 bitirdi. Daha 3. dakikada üstünlüğü bulsa da Kasımpaşa'dan 64'te gol yiyen sarı-lacivertli takım, durumu değiştiremedi. Ve son olarak Başakşehir karşısında skoru koruyamadı. 81'de golü kalesinde gördü. Samsun ve Göztepe maçları golsüz biterken sadece G.Saray derbisinde golü son dakikalarda atan taraftı. Bu süreçte 12 puanı çimlere gömen 33 puanlı Fenerbahçe, sadece 3 karşılaşmada üstünlüğünü korusaydı bugün 36 puanlı Galatasaray'ın önünde 39 puanla lider olacaktı.

TEDESCO'NUN LİG MAÇLARI

Trabzon 1-0

Alanya 2-2

Kasımpaşa (d) 1-1

Antalya 2-`0

Samsun (d) 0-0

Karagümrük 2-1

G.Antep (d) 0-4

Beşiktaş (d) 2-3

Kayseri 4-2

Ç.Rize (d) 2-5

G.Saray 1-1

Başakşehir (d) 1-1



SORU: 2 MAÇTA 4 PUAN KAYBEDEN TEDESCO'YA KARŞI BİR GÜVEN KAYBI OLUR MU?



MURAT ÖZBOSTAN

F.Bahçe taraftarının psikolojisini bozdular

Bir yola çıkıyorsunuz, bazı şeyleri toparlıyorsunuz, taraftara umut veriyorsunuz. Fakat son iki haftada kaybedilen 4 puan bütün yaptıklarınızı sildi. Taraftar 'Bu sene de şampiyon olamayız' demeye başladı. Performans kadar, psikolojik tarafı da önemli. Bundan önceki yönetim hakemlerle, federasyonla uğraşarak ciddi manada takımın konsantrasyonunu bozmuştu. Sadettin Saran, 'Biz böyle yapmayacağız' diyerek en doğru yolu tercih etmişti ancak G.Saray-Samsunspor maçı sonrasında yaşananlara bakarsak, Ali Koç yönetimi gibi bazı şeyleri ifade etme zorunluluğu hissettiler. Bunların da takımın üzerinde olumlu bir etki yaptığını düşünmüyorum. Sahaya dönersek; Başakşehir maçında 3 puanı umursamayan oyuncular topluluğu vardı. Duran ve Talisca oyundan çıkıp direkt soyunma odasına gidiyorlar. Bu, takım ruhu adına olumsuz bir tablo. F.Bahçe devre arasına kadar bu farkı koruyabilirse 2. yarıya umutla başlar. Ama şu net ki; G.Saray'ı Kadıköy'de yenemeyerek bir çuval inciri berbat ettiler. Trabzon'un kazanmasıyla ikincilikten de oldular.



BÜLENT TİMURLENK

Tedesco tribünlere oynamayı sevmiyor

Tedesco tam taşları yerine oturttu derken, 11'de yaptığı değişimler, saha içindeki pozisyon kaydırmaları Fenerbahçe'nin oturmuş orta sahasını bozdu. Takımın en önemli silahı defans hattı ve orta üçlüyken, kanat oyuncularının ve santrforun performansı soru işaretiyken, sağlam olanı kurcalamak futbolda iyi fikir değil. Galatasaray derbisi kendi başına bir hikâye. Onun öncesinde yakalanan havayı, derbide beraberlik son dakikada gelmiş olmasına rağmen Başakşehir maçına taşıyamamak Tedesco'nun olduğu kadar takımın da problemi… Avrupa Ligi'nin yanında yıl biterken bir de Türkiye Kupası'nda Beşiktaş sınavı var. Ardından Süper Kupa Final-Four'u... Bu engelleri aşarsa, ligin ikinci yarısının başlangıcında kendini kabul ettirmiş bir Tedesco görürüz. Mourinho'nun sürekli hakemi suçlayan açıklamalarından sonra Tedesco'nun 'Ben işime ve takımıma bakıyorum' naifliği, her taraftarın hoşuna gitmeyebilir ama bu adam 'tribünlere oynamayı' sevmiyor.



ÖMER ÜRÜNDÜL

İyi bir santrfor da bu kadro ile gol atamaz

Fenerbahçe'nin hiçbir maçının garanti olmadığını birçok defalar söyledim. Günümüz futbolunda kanat forveti çok önemli. Avrupa Şampiyonu İspanya Milli Takımı'ndan bir örnek vereyim; solda Nico Williams sağda Lamina Yamal oynuyor. Fenerbahçe'ye bakıyorum; Nene çok çok önemli bir oyuncu değil, Kerem Aktürtoğlu sürekli geriye gidiyor. Bu ciddi bir sorun. Ayrıca Tedesco, Talisca ile Asensio gibi yetenekli ama fizik açıdan yetersiz iki oyuncuyu bir arada oynatma yanlışından bir türlü vazgeçmiyor. Orta sahanın savaşçıları Alvarez ve İsmail'in oyunu yönlendirmeleri sınırlı. Bu durumda da eleştiriler En-Nesyri ile Jhon Duran'ın üzerine yoğunlaşıyor. Fenerbahçe bu sıkıntılar içinde eldekilerden çok daha iyi bir santrfor bile alsa o da başarı sağlayamaz. Sonuçta Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Tedesco'nun da önemli yanlışları var. Bana göre kadro da ümit vadetmiyor.