Acun Ilıcalı sert konuştu: Arı kovanına çomak soktuk!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Türk futboluna adaleti getireceklerini aktaran Ilıcalı, G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un, Mourinho'ya yönelik sözlerine de tepki gösterdi. İşte satır başları: "Buradayız ve güçlüyüz. Adım adım geliyoruz. Kollanma dönemi bitmiştir. Türkiye'de futbola adalet gelecek. TFF'ye güveniyoruz. (Okan Buruk'a) Mourinho'nun ağlaması falan... Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum 'Bir daha burada maç yönetemezsin' diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Her medeni insanın yapması gereken olay. Bunlar hep algı, film çok belli… Türkiye'de acil olarak hakem konusunda devrim olmalı."

NEDEN ELENİYORSUNUZ?

"Yunanistan, yabancı hakem getirdi ve çağ atladı. Avrupa'ya gidince neden eleniyorsunuz? Çünkü buradaki hakemlere alışıyorsunuz. AZ Alkmaar maçında 15 kere yere attılar kendilerini, hakem vermiyor. Bu maçta da attılar, hakem vermedi. Eğer yabancı hakemler olsaydı, bugün puan farkı yoktu. Avrupa'da yabancı hakemle 6 maçta, 0 galibiyet. 7. yabancı hakemli maç, şut yok! İşte gerçek bu! Bosna'dan hakem getirsek bu kez Dzeko'nun arkadaşıydı diyeceklerdi. Arı kovanına çomağı soktuk. Eminim ki, Galatasaray ile oynayanlar 'Ah, ah! Keşke bizim maçta da yabancı hakem olsaydı' diyorlardır.