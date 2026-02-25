Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız

Kasımpaşa karşısındaFenerbahçe'de bozulan moralleri tamir etmek için Başkan Sadettin Saran devreye girdi. Kendisi de tribünde önce coşan ardından yıkılan başkan, sıcağı sıcağına soluğu soyunma odasında aldı. Maçın ardından soyunma odasındadiyen başkan, puan farkının 2 olduğuna vurgu yaparkenifadelerini kullandı. Öte yandan İspanyol basınında bu müsabaka gündeme oturdu. AS, "Asensio'dan muhteşem bir gol.Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Birkaç dakika sonra beraberlik golünü yediler" ifadelerini kullandı.

