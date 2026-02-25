Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız
Giriş Tarihi: 25.02.2026

SPOR SERVİSİ
Kasımpaşa karşısında 90+5'te Asensio'nun golüyle büyük sevinç yaşayan, 90+11'de Jim Allevinah'ın sayısyla adeta çöken Fenerbahçe'de bozulan moralleri tamir etmek için Başkan Sadettin Saran devreye girdi. Kendisi de tribünde önce coşan ardından yıkılan başkan, sıcağı sıcağına soluğu soyunma odasında aldı. Maçın ardından soyunma odasında "Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız" diyen başkan, puan farkının 2 olduğuna vurgu yaparken "Biz göreve geldiğimizde puan farkı 6'ydı. Şu an 2... Biz vazgeçmeden yola devam edeceğiz. Her maç zor olacak ama zoru başaracağız. En iyi hikâyeler zorluklara karşı yazılanlardır bunu unutmayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan İspanyol basınında bu müsabaka gündeme oturdu. AS, "Asensio'dan muhteşem bir gol. Eski Real Madrid oyuncusunun inanılmaz golüne hayran kalacaksınız. Golü kutlarken adeta çılgına döndü. Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Birkaç dakika sonra beraberlik golünü yediler" ifadelerini kullandı.

