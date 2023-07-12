Agresif bir maestro!

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alanile kıyaslandığında Alexander Djiku 1.82'lik boyu ile en kısa stoper konumunda.Ganalı futbolcu, geçen sezon Fransa Ligi'nde 90'dan fazla hava topu kazanma başarısı ortaya koyarken, pek çok değerde de mevkidaşlarını geride bıraktı., yıllık 1.5 milyon Euro'dan Fenerbahçe'ye 3+1 senelik imza atan Alexander Djiku'yu mercek altına aldı:mevkisi stoper olmasına rağmen sağ bek ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor.oyun kurmada başarılı. Ayaklarını iyi kullanıyor, kısa ve uzun paslara yatkın.iyi kullanan, markaj özelliği yüksek, müdahale ve kademe konusunda başarılı bir stoper.stoperlere oranla çabuk ve seri. Kısa olan boyuna rağmen hava toplarında etkili.Djiku, geçen sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde 150+ ikili mücadele ve 90+ hava topu kazanan, 130+ uzaklaştırma ve 60+ pas arası yapan ve 110+ isabetli uzun pas veren tek oyuncuydu.yönü ise biraz fazla agresif. Kart görmeye çok müsait.fazla çalım deneyen ve risk alan bir isim. Bazen bunda başarılı olsa da çoğu zaman rakibe pozisyon fırsatı veriyor ve tehlike yaratıyor.Ligi'nde geçen sezon 38 karşılaşmanın 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçlarda 1 gol-2 asistle takımına katkı verdi.baskıyı iyi yapan Ganalı oyuncu, maç başına top kazanma (14.5) ve isabetli uzun pas (6.3) değerlerinde Fransa Ligi'nin lider futbolcusu oldu.top yapmasına izin vermeyen bir profil çizerken pas arasında (3.8) ligin en iyi ikincisi olmayı bildi.araya girme (3.8) ve başarılı defansif aksiyonlarda (4.3) ligin 3 numarasına yerleşirken, sahipsiz top kazanımını (3.4) da istatistiklerine ekledi.enerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Ümraniyespor'da ligde 17 gol, 3 asistle yıldızlaşan Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.Dzeko, Batshuayi, Serdar Dursun ve Joao Pedro ile forma rekabetine girecek olan 1.91'lik milli futbolcu, "Koca bir aile, büyük sorumluluklar...diye konuştu.