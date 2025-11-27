Aktürkoğlu: Ben golcü değilim

Tedesco ile basın toplantısına katılan Kerem Aktürkoğlu'na, Fenerbahçe'ye geldikten sonra özelliklesoruldu. Milli futbolcu, "Beni ilgilendirmiyor. Biri için bir şey bulmak istersen 'Kaşı var, gözü var' der yine bulursun. Takıma skor katkısı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım.Ama takım olarak hedeflerimize gitmek daha önemli" dedi. Geriye düştükleri maçları kazanmanın moral olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, G.Saray derbisiyle ilgili soruya ise,cevabını verdi.