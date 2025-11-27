Aktürkoğlu: Ben golcü değilim

Tedesco ile basın toplantısına katılan Kerem Aktürkoğlu'na, Fenerbahçe'ye geldikten sonra özellikle top kayıplarıyla ilgili istatistikleri tutulmaya başlandığı
soruldu. Milli futbolcu, "Beni ilgilendirmiyor. Biri için bir şey bulmak istersen 'Kaşı var, gözü var' der yine bulursun. Takıma skor katkısı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım. Ben golcü değilim ama gol ve asist yapmak önemli. Ben 3 maçta atabildim, bundan sonra da inşallah atmaya devam ederim.
Ama takım olarak hedeflerimize gitmek daha önemli" dedi. Geriye düştükleri maçları kazanmanın moral olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, G.Saray derbisiyle ilgili soruya ise, "Gayet motiveyim. Burada şampiyonluk yaşamak istediğimi ve onun için geldiğimi söyledim. Ama şu an odaklandığımız maç Avrupa'da oynayacağımız zorlu karşılaşma"
cevabını verdi.