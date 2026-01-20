Anderson Talisca, Fenerbahçe’yi sırtında taşımaya devam ediyor: Olmasa yanmıştı

Alanya deplasmanında 3 puanı alan Fenerbahçe'de Anderson Talisca yine farkını gösterdi. Soğuk havada dublesiyle taraftarın içini ısıtan Sambacı, teknik direktör Tedesco'nun kurtarıcısı oldu. Ligde Karagümrük (2-1) maçındaki golüyle galibiyete katkı veren Brezilyalı, Gaziantep (4-0) karşısında dublesiyle rahat kazanılmasını sağladı. Son üç hafta Konya (4-0), Eyüp (3-0) ve Alanya müsabakalarına (3-2) yaptığı 5 gol-1 asistle damga vurdu. Nice (2-1) galibiyetinde asiste imza atan Talisca, Ferencvaroş (1-1) beraberliğinde ağları sarstı, Brann (4-0) zaferine tabelada hat-trick yazdırdı. Avrupa Ligi'nde kazanılan toplam 11 puanın 7'sini getirdi. Türkiye Kupası'ndaki B. Yeni Çarşı (1-0) sınavında zafere taşıdı.Talisca, 20 gollük katkısıyla Kanarya'nın bu sezon en skorer oyuncusu. Fileleri 17 kez havalandıran Sambacı, geride kalan yarım dönemdeki (12 gol) performansını geçti. Ayrıca 2016-17'de Beşiktaş'ta ağları 17 kez bulduğu tabloyu egale etti. 4 gol daha atarsa, sonraki sezonda ulaştığı 20 gol karnesini geçerek Türkiye kariyerinin yeni rekorunu kıracak. Talisca, Süper Lig'de de 11 golle kralıkta ikinci sırada. Zirvede Başakşehir'den 13 gollü Shomurodov var.

3 ŞİŞEYLE İMHA ETTİ!

F.BAHÇE iki kez geriye düştüğü Alanya deplasmanında sonuca İtalyan hocasının taktiksel hamleleriyle gitti… Soyunma odasına 2-1 geride giren genç çalıştırıcı, ilk dokunuşunu Semedo'nun yerine Yiğit Efe'yi alarak yaptı. Skor 2-2'yken 3 su şişesi ile anlattığı taktik plan da sonucu getirdi. 74. dakikada Asensio'yu yanına çağıran Tedesco, iki su şişesinin arasına 3.'sünü koyarak, Asensio'dan stoperlerin arasına delici pas atmasını istedi. Bu konuşmadan 4 dakika sonra Asensio'nun ara pasında topla buluşan Talisca, golünü attı.

SAHNELERİN DE YILDIZI

Yeşil sahada fırtına gibi esen Talisca, müzik dünyasında da adından söz ettiriyor. Spark sahne adıyla müzik yapan oyuncu, RB Brezilya Müzik Ödülleri'nde 'Yılın performansı' ödülüne layık görüldü. Futbolcu geçtiğimiz yaz ülkesinde konser turnesine çıkmıştı.