Atalanta’dan müthiş dönüş

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Dortmund'a 2-0 kaybeden Atalanta, rövanşta 90+8'de bulduğu golle 4-1 kazanarak bileti aldı. İtalyan ekibi 5. dakikada Scamacca ile öne geçerken 45'te Zappacosta, 57'de de Pasalic ile 3-0'ı buldu. 75'te Adeyemi durumu 3-1'e getirdi. Son anlarda kazanılan penaltıda Samardzic 90+8'de fileleri havalandırıp Atalanta'yı son 16 turuna taşıdı. PSG, 3-2 kazandığı maçın rövanşında Monaco ile 2-2 berabere kalıp turlarken Real Madrid de 1-0'ın ardından dün de Benfica'yı 2-1 yenip son 16'ya kaldı.