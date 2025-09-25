Avrupa’da da tadı tuzu yok!

Kanarya, Avrupa Ligi'nde ikinci maçını 2 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de Nice'le oynayacak



FENERBAHÇE DEĞERDE ZAGREB SAHADA FARK ATTI

Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb karşısında sahaya çıkan 11'inin değeri 171.5 milyon Euro'ydu… Yani yaklaşık 8.5 milyar TL… Hırvat ekibi ise 20.3 milyon Euro'luk (988 milyon TL) kadrosuyla sahadaydı. Ancak mücadelede farkını hissettiren taraf Zagreb ekibi oldu ve 3 golle Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Fenerbahçe 27 yaş ortalaması ile daha tecrübeli bir takım olmasına rağmen, 25.5 yaş ortalamasına sahip rakibi karşısında etkisiz bir görüntü sergiledi.



HOCA DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ ETKİLEMEDİ!

Muhteşem bir füzeyle skoru 1-1'e getiren ve bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Szymanski, "Teknik direktör değişikliği sizi etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben öyle zannetmiyorum. Biz kaliteli futbolcularız gerçekten, takımın içerisinde kaliteli futbolcular var. Hocamızın bizden istediklerini anlıyoruz. Adapte olmak için zamana ihtiyaç var denilebilir. Bizim bu kalitemiz var. Zamana ihtiyaç yok. Birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor. 1 maç bazen bütün kara bulutları dağıtabilir. Oynayacağımız bir sonraki maç umarım böyle olur."



TARAFTAR ÇILDIRDI: GÖNDER BU ADAMLARI

Fenerbahçe taraftarı bir yandan basketbolda kazanılan kupanın coşkusunu yaşarken, diğer tarafta futbolda alınan yenilginin şokundaydı. Sarılacivertli taraftarların hedefinde Devin Özek, Tedesco ve futbolcular vardı. İşte o yorumlar: Sadettin Saran, Tedesco ve Devin Özek'le yolları ayırmazsa değil şampiyonluk, ilk üç gelmez. Takım bilerek oynamıyor. İlk iş takımı sabote eden isimler gönderilsin. Problem çözülmezse geçmiş olsun. Sahada isyan eden oyuncu yok. Tedesco nereye geldiğinin farkında değil. Forvet oyuncularına top gelmeden maçı tamamladık.



KAYIP ARANIYOR

Temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kazanamadı. F.Bahçe 3, Beşiktaş, Samsun ve Başakşehir 2'şer, Galatasaray da 1 müsabakaya çıkarken galibiyet göremedik. İşte o karşılaşmalar:



Fenerbahçe-Benfica: 0-0

Lausanne-Beşiktaş: 1-1

Panathinaikos-Samsunspor: 2-1

Başakşehir-Craiova: 1-2

Benfica-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Lausanne: 0-1

Samsunspor-Panathinaikos: 0-0

Craiova-Başakşehir: 3-1

Frankfurt-Galatasaray: 5-1

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: 3-1



HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe'nin 18 milyon Euro bonservis ödeyerek Salzburg'dan aldığı 22 yaşındaki Nene karşılaşma sonrası "Takım olarak çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çok daha iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Kafamızı kaldırmalı, daha çok çalışmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz" dedi.



HÜCUMDA SIFIRCILAR!

F.BAHÇE'DE özellikle 3 hücum oyuncusu döküldü. Yeni transferler Kerem ve Nene şut ve isabetli orta değerinde sıfır çekti. Toplamda 21 top kaybı gerçekleştiren ikili, sahada yokları oynadı. Kanatlar işlemeyince ileri uçtaki En-Nesyri de vasat bir performans ortaya koydu. Maçı şut atmadan tamamlayan Faslı forvet, sadece 17 kez topla buluştu. 9 pasının 3'ünde adresi tutturamadı. 8 ikili mücadelenin 5'ini rakibe verdi.