Bakalım sürpriz yumurtasından neler çıkacak

Gürcan Bilgiç 3 soru 3 cevap

Tedesco, Avrupa'da tur için 'Neden bir mucize olmasın' dedi. Sizce bir mucize yaşanabilir mi?

Mucizelere inanmak için artık çok büyüdük. Fenerbahçe'nin sakatları olmasa bile oyun gücü ve temposuyla Nottingham ile baş etmesi çok zor. Eğer fark 2 olsaydı daha farklı düşünebilirdik. Atılacak bir gol sonrasında futbolun dinamikleri içinde yeşerecek umuda sarılabilirdik. Fenerbahçe'den beklediğimiz, ülkeyi ve formayı doğru temsil etmeleri. Bunun sonucunu tur atlayarak süslerse tadından yenmez. Tedesco, "Mucize" diyerek vazgeçmediğini gösteriyor ki, hem oyuncularını sıcak tutuyor hem de inatçılığını ortaya koyuyor.

Hoca 'Bazı oyuncularım gücünün farkında değil' dedi, sizce ne demek istedi, kimleri kastetti?

Oynamayan oyunculara bakalım; Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Tarık Çetin ismi ön plana çıkıyor. Eksiklerde bir türlü takımın geri kalanının sorumluluk alması lazım. En az bir aylık periyotta bu futbolcular daha çok dakika bulacaklar. Dolayısıyla eğer küslükleri varsa bunu bir yana bırakıp krizi fırsata çevirmeliler.

Kasımpaşa'daki kayıp ve olası Avrupa'ya veda Antalya deplasmanı öncesi takımı nasıl etkiler?

"Tencereyi sıcak tutmak" denir. Tedesco genç ama durum analizini iyi yapıp, iletişimini de doğru cümlelerle kuruyor. Camiadaki karamsarlığın farkında, taraftarların duruma daha pozitif açıdan bakmasını istiyor. Gerçekten de bir kaosun içine geldi. Bugün yaşanan taraftar karamsarlığının en önemli nedeni Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında oynanan futbol kalitesi. Süper Kupa ile birlikte birden bire beklenti çok yükseldi. Ama 3 günde bir maçları, sakatlıkları getirdi. Fenerbahçe'nin bu sorunlarının çözümünü çabuk üretmesi gerekiyor. Hocayı takdir ettiğim yer, "Biz çözüm için buradayız, ağlayacak halimiz yok" demesi. Bakalım Tedesco'nun sürpriz yumurtasından neler çıkacak.