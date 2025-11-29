Başkandan mesaj: Ürün bırakmayacağız

F.BAHÇE Başkanı Sadettin Saran, taraftara çağrıda bulundu. Derbi öncesinde destek isteyen Saran, "Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium'da hiçbir ürün bırakmayacağına adım gibi eminim. Biz de geldik, ürünlerimizi aldık. Hep beraber bol bol ürün alacağız, ürün bırakmayacağız tamam mı?" mesajını paylaştı.



ZİRVEYE ÇIK DEV PRİMİ KAP

F.BAHÇE Yönetimi kesenin ağzını açtı, oyuncuları derbiye motive etmek için prim kararı alındı. Bu maça özel olarak yönetim ilk etapta 1.5 milyon Euro (73.7 milyon TL) prim vermeyi kararlaştırdı. Ancak sponsorlar ve diğer yöneticilerin de 3 puan gelmesi halinde kesenin ağzını açarak bu seviyeyi yükseltip 3 milyon Euro'ya çıkaracağı öğrenildi.