Başkanım, ben hemen gelirim!

Aziz Yıldırım, A Spor'da anlaştıkları santrforun "Pazartesi günü hemen geleyim." dediğini söylemişti. O ismin Vedat Muriqi olduğu öğrenildi. 2019 yılında Rize'den F.Bahçe'ye gelen, 2020'de sarı-lacivertli kulübe 21 milyon Euro bonservis kazandırarak Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı yıldız, Mallorca'nın sözleşmeli oyuncusu. Sezonu 23 golle tamamlamasına rağmen takımı İspanya Ligi'ne veda eden 32 yaşındaki forvet, Mallorca'nın 18 milyon Euro bonservis talebi üzerine Fenerbahçe'ye gelebilmek için indirim isteyecek.

ALMANYA-İSPANYA VURGUSU

YILDIRIM, iki santrforla prensipte anlaştıklarını dün yineledi. Ancak bu kez "Biri İspanya (Vedat Muriqi), diğeri Almanya'dan (Guirassy)." dedi ve ekledi: "Acele etmeyeceğiz. Prensipte anlaştık. Kırmamak için isimleri söylemiyorum. Burada sıkıntı şu; 14 yabancı sınırı var. Yeni transferlerle bu sayı 23-25 civarına geliyor, onu 14'e indirmek lazım."