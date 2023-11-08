Batshuayi bombası!

Daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeyi hedefleyen 30 yaşındaki yıldız, İngiltere ve Fransa’dan aldığı teklifleri değerlendirmek istediğini bildirdi. Sarılacivertliler de böyle bir durumda tecrübeli forvetin transferinde kolaylık sağlayacak
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Süper Lig'de az sürealıp sadece Avrupa'da forma giymeninkendisi için yeterli olmadığınıve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyiamaçladığını söyleyen 30 yaşındakigolcü, daha fazla forma şansı bulabileceğibir takıma gitmeyi planlıyor. İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor. Bu talebiolumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin,bonservis konusunda zorlukçıkartmadan görüşmelere başlayacağıöğrenildi.
ORTA SAHAYA SALİH ÖZCAN
Ara transferde hareketli günler yaşayacak Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper alacak. Batshuayi'nin ayrılıktalebinin ardından daF.Bahçe, hem santrfor oynayabilenhem de kanatlardagörev alabilecek bir forvet bakıyor. Ayrıca sarı-lacivertliler, Dortmud forması giyen 25 yaşındaki orta saha Salih Özcan için ara transfer döneminde harekete geçecek.
MERT HAKAN PFDK'LIK OLDU Fenerbahçe'de en son 5 Ekim'deki Spartak Trnava maçında forma giyebilen ve daha sonra şans bulamayan Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği, 29 yaşındaki futbolcuyu F.Bahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki"sportmenliğe aykırı hareketi"nedeniyle 36. madde uyarınca tedbirliolarak Disiplin Kurulu'na gönderdi.