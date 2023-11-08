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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Batshuayi bombası!

Samet YÜKSEL
Batshuayi bombası!

Daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeyi hedefleyen 30 yaşındaki yıldız, İngiltere ve Fransa’dan aldığı teklifleri değerlendirmek istediğini bildirdi. Sarılacivertliler de böyle bir durumda tecrübeli forvetin transferinde kolaylık sağlayacak

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor. İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor. Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

ORTA SAHAYA SALİH ÖZCAN
Ara transferde hareketli günler yaşayacak Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper alacak. Batshuayi'nin ayrılık talebinin ardından da F.Bahçe, hem santrfor oynayabilen hem de kanatlarda görev alabilecek bir forvet bakıyor. Ayrıca sarı-lacivertliler, Dortmud forması giyen 25 yaşındaki orta saha Salih Özcan için ara transfer döneminde harekete geçecek.

MERT HAKAN PFDK'LIK OLDU
Fenerbahçe'de en son 5 Ekim'deki Spartak Trnava maçında forma giyebilen ve daha sonra şans bulamayan Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği, 29 yaşındaki futbolcuyu F.Bahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. madde uyarınca tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na gönderdi.

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