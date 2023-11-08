Batshuayi bombası!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor.Ara transferde hareketli günler yaşayacak Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper alacak.Ayrıca sarı-lacivertliler, Dortmud forması giyen 25 yaşındaki orta saha Salih Özcan için ara transfer döneminde harekete geçecek.enerbahçe'de en son 5 Ekim'deki Spartak Trnava maçında forma giyebilen ve daha sonra şans bulamayan Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği, 29 yaşındaki futbolcuyuDisiplin Kurulu'na gönderdi.