Ben bilmem eşim bilir

Tedesco her ne kadar 'Golcü sıkıntım' yok dese de yönetim, arayışlarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında transferi zor gibi görülse de Robert Lewandowski yer alıyor. İkinci olarak Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth var. Hem Premier Lig'den hem de Serie A'dan teklifler alan Norveçli futbolcu, süre garantisi talep ediyor. Bu konuda sorun yok ancak en önemli sıkıntı eşinin nerede yaşamak istediği. Sörloth'un, "Eşimin yaşamak istediği bir yerde oynamak istiyorum" düşüncesini yönetime ilettiği iddia ediliyor. Ailedeki tereddütün giderilmesi halinde Trabzonspor formasıyla Süper LigA'de gol krallığı yaşayan oyuncu, Türkiye seçeneğine sıcak bakıyor.