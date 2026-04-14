Ben kaptanım, sahaya çıkarım

F.Bahçe'de Milan Skriniar için kırmızı alarm verildi. Slovak oyuncunun Cuma günü Kadıköy'de oynanacak Rize maçında sahaya çıkması için özel planlama yapılıyor. Kayseri deplasmanında 11'de başlayan Milan Skriniar, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yaptı. Ancak tecrübeli stoper, artan ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve devre arasında oyundan alındı. Sağlık ekibi, Skriniar konusunda temkinli davranma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bazı antrenmanlara tedbir amaçlı katılmayacağı, daha çok maçlara odaklı bir programla sahaya çıkacağı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sonrasında milli arada ülkesine gitse de sahaya çıkmamıştı. Adductor kas yırtığı problemi bulunan oyuncunun sezon sonuna kadar çıkabileceği en yüksek sayıda maçta sahada olmak istediği, gerçek tedavisinin ise sezon bitiminde yapılacağı öğrenildi.

ASIL HEDEF RAMS PARK



Kanarya'da Marco Asensio'nun tedavi süreci sürüyor. İspanyol yıldızı Rize maçına yetiştirip en azından süre alabilmesi en büyük hedef. Kritik maçta takımdaki yerini almak isteyen oyuncuyu yakından takip eden Domenico Tedesco, G.Saray maçında oynamasını ise riske atmak istemiyor. Bu nedenle Asensio'nun programı G.Saray derbisine göre oluşturuldu.



SALDIRGAN BULUNDU!



F.Bahçe, Ederson'a atılan yabancı cisimle ilgili açıklama yaptı. "Ederson'a yabancı madde atan şahıs, yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadesi alınmış olup, hakkında seyirden men cezası uygulanmış ve savcılığa sevki gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada Kayseri Emniyeti'ne teşekkür edildi. Sarı-lacivertliler ayrıca bundan sonra da sporun ruhuna ve fair play'e aykırı davranışların takipçisi olacaklarının altını çizdi.