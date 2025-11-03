Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş'ın attığı gollerin, yaptıkları bireysel hatalardan geldiğini belirterek, "Böylesine ateşli bir deplasmanda rakip 7 kişi bile kalsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mantaliteden memnunum" dedi. G.Saray ve Trabzon'un berabere kalmasının hatırlatılması üzerine, "Ben rakipleri umursamıyorum, onların maçların izlemiyorum. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum" ifadelerini kullanan İtalyan hoca, "En çok hangi gole sevindiniz? sorusuna ise "Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine bir atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çünkü çok ıslıklamaları, topun bizde olması anlamına geliyor" cevabını verdi.

MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve ekibi, Beşiktaş maçı için Tüpraş Stadı'ndaydı. İlk derbi galibiyetlerini alan sarı-lacivertli yöneticiler, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.